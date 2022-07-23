Заступник міністра фінансів США обговорить російські санкції з колегами в Європі

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо наступного тижня вирушить до Парижа та Брюсселя, щоб зустрітися з колегами та обговорити шляхи посилення санкцій, введених щодо Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, йдеться в опублікованій у п'ятницю заяві Міністерства фінансів, повідомляє "Голос Америки" . " .

Адейемо також обговорить додаткову економічну допомогу Україні, мінімізацію економічних наслідків війни в Україні та запровадження обмеження цін на нафту, що експортується з Росії, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. У Парижі Адейемо також зустрінеться з керівниками європейських фінансових служб та групою вчених та економістів.

Виступаючи в середу на Форумі з безпеки в Аспені, штат Колорадо, Уоллі Адейемо висловив сподівання, що стеля цін на російську нафту буде введена до грудня.