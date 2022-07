Російська артилерія зосереджена на районах навколо Краматорська і Сіверська — британська розвідка

На Донбасі українські захисники продовжують відбивати спроби росіян штурмувати Вуглегірську ТЕС. Російська артилерія зосереджена на районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ. Про це повідомляє Міноборони Британії. Також британська розвідка розповіла про ракетні обстріли з боку РФ .

21 липня 2022 року глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім ракет ППО для ударів по об’єктах інфраструктури, енергетичних об’єктах і складах.

Аналітики Міноборони Британії вважають, що РФ збільшила використання ракет протиповітряної оборони як допоміжного засобу для наземної атаки через критичну нестачу спеціалізованих ракет для наземних ударів.

«Росія майже напевно розгорнула поблизу України стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях ще з початку вторгнення», - повідомляє британська розвідка.

Однак, зазначається, що ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції.

«Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їхні екіпажі погано підготовлені для таких завдань», - вважає Міноборони Британії.