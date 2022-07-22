День військово-морського флоту РФ в окупованому Севастополі пройде без параду

Причини скасування параду не повідомили

День військово-морського флоту РФ в окупованому Севастополі пройде без параду
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Російська влада скасувала проведення традиційного військового параду з нагоди святкування дня військово-морських сир РФ в окупованому Севастополі. Про це повідомило російське видання “РИА Новости”.

У повідомленні сказано, що цього року день ВМС РФ, який святкують 31 липня, пройде без традиційного параду в Севастопольській бухті. Також скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів та традиційний прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.

Про причини скасування параду не повідомили.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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