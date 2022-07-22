День військово-морського флоту РФ в окупованому Севастополі пройде без параду

Російська влада скасувала проведення традиційного військового параду з нагоди святкування дня військово-морських сир РФ в окупованому Севастополі. Про це повідомило російське видання “РИА Новости” .

У повідомленні сказано, що цього року день ВМС РФ , який святкують 31 липня, пройде без традиційного параду в Севастопольській бухті. Також скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів та традиційний прийом у командувача Чорноморського флоту РФ .

Про причини скасування параду не повідомили.