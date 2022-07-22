“У “ДНР” нам ще норм було, росіяни ставились до нас як до тварин” — спогади медика з Маріуполя

Медики 555 військового госпіталя м. Маріуполя, які два місяці рятували поранених під обстрілами, уже 100 днів, перебувають в російському полоні. Увесь цей час їхні рідні нічого не знають про долі близьких, серед яких дуже багато жінок, а їхні фтот фото без прізвищ та уточнення, що це медики, публікують в одному з російських телеграм-каналів.

“100 днів. Це багато чи ні? Для кого як. Сьогодні буде 100 днів як ми зовсім нічого не знаємо про Олену. 100 днів жаху і темряви. Без жодного проблиску сонця. І не тільки ми, і не тільки про Олену. Уважно подивіться на всі ці обличчя. Вдивіться в ці 82 фотографії. 82 сім’ї у різних куточках України втратили своє сонце, вони блукають у пітьмі. Бо на світі є істоти, які взяли за ціль перевершити усі звірства нацистів”, - написав у Facebook близький однієї із полонених Андрій Кривцов.

Він розповів, що йому вдалось поспілкуватись із двома медиками, яких уже обміняли. Вони розповіли, що коли у військовий госпіталь в Маріуполі влучив російський снаряд, усіх медиків евакуювали до резервних баз у бункерах на заводах Ілліча та Азовсталь. Так весь особовий склад госпіталю було поділено на дві групи.

“Це трапилось 12 квітня. Ми підпорядковувались 36й бригаді. Ні у кого з персоналу не було автомату чи пістолету, мова іде і про медичний, і про немедичний персонал, ми не могли самі по собі оборонятись від ворога. І коли 36 бригада вже не могла вести оборону своїх позицій, ми опинились у дуже скрутній ситуації, можливості вийти з оточення не було, до того ж у бункерах залишалось дуже багато поранених - так і потрапили у полон”, - розповіла про захоплення в полон одна із медиків.