Правоохоронці повідомили про підозру «судді ДНР», який засудив до страти іноземних захисників України

Так званий «суддя» усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко

Правоохоронці повідомили про підозру «судді ДНР», який засудив до страти іноземних захисників України
"Судді "ДНР" оголошено про підозру
© Офіс генерального прокурора

Слідчі Служби безпеки підготували достатню доказову базу і повідомили про підозру судді так званої «Апелляционной палаты Верховного суда ДНР», який засудив до страти іноземних захисників України - повідомляють у відомстві.

Так званий «суддя» усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ.

«Ці іноземці добровільно вступили до Збройних Сил України і героїчно стримували російську агресію на Донеччині, де й потрапили у полон у квітні 2022 року», - додають в СБУ

Своїм «вироком» псевдосуд терористичної організації «ДНР» порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

За даними слідства, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.


Артем Руденко, ZN.ua





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