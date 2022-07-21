Влада Китаю екстрено вивела на вулицю танки, ситуація загострюється: "Проходять екстрені засідання уряду"

Влада Китаю екстрено вивела на вулицю танки, ситуація загострюється: "Проходять екстрені засідання уряду"

На вулицях китайської провінції Хенань помітили цілу колону танків.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, не йдеться про підготовку до якоїсь війни. Оборонятися танками владу змусила масштабні вуличні протести.

Після того, як банки заморозили вклади місцевих жителів, багато людей залишилися без засобів існування. Масштабні акції протесту не припиняються вже понад два тижні.

#China rolls out tanks on street to stop its #CITIZENS from using #banks!

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— DNA (@dna) July 21, 2022

У свою чергу, експерти заявляють, що Китай перебуває на межі фінансового колапсу.

«У Китаї проходять екстрені засідання уряду. Вони намагаються знайти вихід із ситуації. Глибина фінансової кризи, розмір "мильної бульбашки", яку вони надули в результаті іпотеки, в сотню, якщо не в тисячу разів перевищує той, який був у нас з вами. Пам'ятаєте 2008 рік?.. У нас була луна світової кризи, коли банки почали обвалюватися внаслідок "іпотечної бульбашки" — роздавали гроші, не враховуючи платоспроможність, тому відсоток неповернення кредитів перевищив 8%. Банки впали", - повідомив відомий експерт Олег Жданов.

На його думку, у КНР залишається два шляхи: або йти на уклін у Міжнародний валютний фонд і брати позику, або до Європейського союзу.

«Китай може зробити внутрішній крок. Це країна із ринковою регульованою економікою. Можливо, вони винайдуть чергове китайське диво, щоб не обрушити свій ринок та не потягнути за собою інші країни», - наголосив Жданов.


Катерина Петренко, politeka.net





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