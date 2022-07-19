Маріуполь залишиться взимку без тепла: рашисти знищили всю інфраструктуру

Окупанти не готуються до опалювального сезону

Маріуполь залишиться взимку без тепла: рашисти знищили всю інфраструктуру
Цієї зими Маріуполь залишиться без тепла
© Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя/Telegram

В окупованому Маріуполі не буде опалювального сезону. Окупанти знищили всю інфраструктуру та не проводять жодної підготовки - заявив мер міста Вадим Бойченко.

«Окупанти та колабораційна влада не готують Маріуполь до зими. Люди залишаються у полоні, адже не мають змоги виїхати на підконтрольну Україні території. А це понад 100 тисяч жителів», - наголосив міський голова.

Вадим Бойченко додав, що через це восени очікується нова хвиля маріупольців, які виїжджатимуть на підконтрольну Україні територію.

«Для того, щоб їх підтримати та допомогти продовжують відкриватися нові центри «ЯМаріуполь». Вже відкрито 10 таких центрів по Україні. У планах – ще 4 у різних регіонах країни. Все для того, щоб маріупольці не втрачали віру у нашу державу – Україну!», - зазначив мер.


Артем Руденко, ZN.ua





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