Знищення матеріалів ДБР — порушено кримінальні справи за фактом держзради
Розслідування проводить Служба безпеки України.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесені відомості про факти знищення секретних матеріалів співробітниками Державного бюро розслідувань. Досудове розслідування розпочате за двома статтями Кримінального кодексу України: 111 — «Державна зрада» та 329 — «Втрата документів, що містять державну таємницю». Про це повідомляє
Інформацію виданню повідомили джерела в правоохоронних органах України і підтвердили два інших джерела, знайомих з перебігом слідства.
Також факт початку досудового розслідування підтвердили джерела журналістки
Розслідування проводить Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.
Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірину Венедиктову.
Нагадаємо, 8 липня журналістка Ірина Ромалійська та активіст Сергій Стерненко незалежно один від одного оприлюднили інформацію щодо знищення матеріалів особливо важливих справ. Інформацію обом підтвердили джерела у правоохоронних органах.
Державне бюро розслідувань заперечувало знищення матеріалів, однак з'ясувалось, що наразі воно проводить службове розслідування з цього приводу.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявляв про необхідність розібратись у цій справі і покарати винних.