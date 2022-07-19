WSJ: Україна отримала «різношерстний» арсенал від Заходу і це проблема для армії

Західна зброя нарешті бере участь в обороні України. Але підтримувати її роботу на фронті - це серйозний головний біль для української армії.

Українські чиновники говорять, що західна зброя грає ключову роль у зусиллях повернути хід війни проти Росії, яка впродовж останніх місяців повільно захоплювала території. Тому Київ хоче ще більше, - пише Wall Street Journal . Ще не так давно Україна покладалася на важку військову техніку, яка залишилася у спадок від СРСР. Але в Росії значно більше такої зброї. Більш сучасні й ефективні західні системи, особливо далекобійна артилерія, тепер вступили в бій. Вони вже впливають на ситуацію, дозволяючи Україні завдавати точні удари по важливих складах боєприпасів ворога, по його інфраструктурі ВПС і командних центрах далеко за межами лінії фронту. Це підриває російські наступальні можливості.

Але опанування цієї нової техніки, яка надходить Україні нерегулярно і від різних західних країн, ставить українських захисників перед серйозним викликом.

«Нинішній підхід, згідно з яким кожна країна жертвує батарею гармат по частинах, швидко перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, тому що для кожної батареї потрібна спеціальна підготовка, особливе обслуговування і логістичний канал», - пояснили в Королівському інституті об’єднаних служб (RUSI).