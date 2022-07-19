WSJ: Україна отримала «різношерстний» арсенал від Заходу і це проблема для армії
Теоретично, згідно зі стандартами НАТО, боєприпаси до всіх артилерійських установок, які отримала Україна від іноземних партнерів, повинні бути взаємозамінними, але на практиці це не так, інформує
Західна зброя нарешті бере участь в обороні України. Але підтримувати її роботу на фронті - це серйозний головний біль для української армії.
Українські чиновники говорять, що західна зброя грає ключову роль у зусиллях повернути хід війни проти Росії, яка впродовж останніх місяців повільно захоплювала території. Тому Київ хоче ще більше, - пише
Але опанування цієї нової техніки, яка надходить Україні нерегулярно і від різних західних країн, ставить українських захисників перед серйозним викликом.
«Нинішній підхід, згідно з яким кожна країна жертвує батарею гармат по частинах, швидко перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, тому що для кожної батареї потрібна спеціальна підготовка, особливе обслуговування і логістичний канал», - пояснили в Королівському інституті об’єднаних служб (RUSI).