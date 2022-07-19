WSJ: Україна отримала «різношерстний» арсенал від Заходу і це проблема для армії

Теоретично, згідно зі стандартами НАТО, боєприпаси до всіх артилерійських установок, які отримала Україна від іноземних партнерів, повинні бути взаємозамінними, але на практиці це не так, інформує ZN.ua.

WSJ: Україна отримала «різношерстний» арсенал від Заходу і це проблема для армії
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Західна зброя нарешті бере участь в обороні України. Але підтримувати її роботу на фронті - це серйозний головний біль для української армії.

Українські чиновники говорять, що західна зброя грає ключову роль у зусиллях повернути хід війни проти Росії, яка впродовж останніх місяців повільно захоплювала території. Тому Київ хоче ще більше, - пише Wall Street Journal. Ще не так давно Україна покладалася на важку військову техніку, яка залишилася у спадок від СРСР. Але в Росії значно більше такої зброї. Більш сучасні й ефективні західні системи, особливо далекобійна артилерія, тепер вступили в бій. Вони вже впливають на ситуацію, дозволяючи Україні завдавати точні удари по важливих складах боєприпасів ворога, по його інфраструктурі ВПС і командних центрах далеко за межами лінії фронту. Це підриває російські наступальні можливості.

Але опанування цієї нової техніки, яка надходить Україні нерегулярно і від різних західних країн, ставить українських захисників перед серйозним викликом.

«Нинішній підхід, згідно з яким кожна країна жертвує батарею гармат по частинах, швидко перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, тому що для кожної батареї потрібна спеціальна підготовка, особливе обслуговування і логістичний канал», - пояснили в Королівському інституті об’єднаних служб (RUSI).


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
В окупантів багато "двохсотих" під Краматорськом: свіже зведення втрат російської арміїВ окупантів багато "двохсотих" під Краматорськом: свіже зведення втрат російської армії
«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами
Україна може швидко розірвати дипвідносини із Білоруссю, але є умова – КулебаУкраїна може швидко розірвати дипвідносини із Білоруссю, але є умова – Кулеба
Мер Чернігова пояснив, як місто вирішує питання зруйнованої ТЕЦ й чи вплине ця проблема на опалювальний сезонМер Чернігова пояснив, як місто вирішує питання зруйнованої ТЕЦ й чи вплине ця проблема на опалювальний сезон
Focus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і ЗаходуFocus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і Заходу
Вісім років тому Росія збила пасажирський літак у небі над Донбасом: Україна продовжує домагатися правдиВісім років тому Росія збила пасажирський літак у небі над Донбасом: Україна продовжує домагатися правди
"Пекло" для окупантів продовжується: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні"Пекло" для окупантів продовжується: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Посол повідомила, коли Україна скористається ленд-лізом від СШАПосол повідомила, коли Україна скористається ленд-лізом від США
Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"
Помічниця «керівника окупаційної адміністрації» Херсона отримала п’ять років в’язниці — СБУПомічниця «керівника окупаційної адміністрації» Херсона отримала п’ять років в’язниці — СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости