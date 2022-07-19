Військовий інструктор «Харлей» розповів, як білоруські добровольці проходять підготовку

Військовий інструктор «Харлей» розповів, як білоруські добровольці проходять підготовку

Військовий інструктор білоруського полку імені Кастуся Калиновського «Харлей» розповів, як білоруські добровольці проходять підготовку.

Про це він розповів на каналі «Разные люди».

«Багато цивільних людей, але я не можу зробити для них жодного виключення: вони все одно йдуть однією лінією і проходять загальну підготовку. Якщо я бачу, що людина в команді зайва, то вона одразу отримує інші кваліфікації», - зазначив «Харлей».

Як зазначив експерт, дуже часто до них приходять білоруські добровольці, але вони тренуються так само, як і інші: правила для підготовки для всіх однакові.

«Вони мають розуміти, що якщо немає команди – воювати неможливо. Ми йдемо на дуже високий рівень», - сказав «Харлей».

Як зазначив інструктор, усі бійці проходять спеціальні уроки з психології, а також злагодженої роботи в команді, тому що на війні дуже важливо відчувати кожного учасника військової групи – це все єдиний організм.


user, politeka.net





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