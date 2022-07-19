Військовий інструктор «Харлей» розповів, як білоруські добровольці проходять підготовку
Військовий інструктор білоруського полку імені Кастуся Калиновського «Харлей» розповів, як білоруські добровольці проходять підготовку.
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«Багато цивільних людей, але я не можу зробити для них жодного виключення: вони все одно йдуть однією лінією і проходять загальну підготовку. Якщо я бачу, що людина в команді зайва, то вона одразу отримує інші кваліфікації», - зазначив «Харлей».
Як зазначив експерт, дуже часто до них приходять білоруські добровольці, але вони тренуються так само, як і інші: правила для підготовки для всіх однакові.
«Вони мають розуміти, що якщо немає команди – воювати неможливо. Ми йдемо на дуже високий рівень», - сказав «Харлей».
Як зазначив інструктор, усі бійці проходять спеціальні уроки з психології, а також злагодженої роботи в команді, тому що на війні дуже важливо відчувати кожного учасника військової групи – це все єдиний організм.