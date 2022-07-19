В окупованій Боровій росіяни платять бензином та дизелем за їжу і самогон — Борівська селищна рада

Крім того, окупанти вивозять з території місцевої громади минулорічний урожай зерна, інформує ZN.ua.

В окупованій Боровій росіяни платять бензином та дизелем за їжу і самогон — Борівська селищна рада
© Минобороны РоSSии/t.me

В окупованому селищі Борова на Харківщині російські загарбники використовують у якості валюти дизельне пальне та бензин. Вони обмінюють їх на продукти харчування, самогон та побутові речі у місцевих жителів. Про це повідомляє Борівська селищна рада у Telegram.

За інформацією місцевої влади, окрім самої Борової під окупацією ворога перебувають ряд населених пунктів громади. Звідти росіяни вивозять торішній урожай зернових на територію РФ, а також вводять власні правила та «закони товарообігу».

«На окупованій Борівщині, окрім гривні і рубля, з‘явилася ще одна одиниця розрахунку - дизельне пальне та бензин. Саме пальним російські військові охоче розраховуються з місцевими жителями за самогон, продукти харчування та інші речі», – сказано у повідомленні.

Крім того, місцева влада зазначає, що окупанти перетворили одне з Борівських сільськогосподарських підприємств на морг і постійно привозять туди тіла загиблих солдатів.

«На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових. Їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій», – повідомляють у селищній раді Борової.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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