В окупованій Боровій росіяни платять бензином та дизелем за їжу і самогон — Борівська селищна рада

В окупованому селищі Борова на Харківщині російські загарбники використовують у якості валюти дизельне пальне та бензин. Вони обмінюють їх на продукти харчування, самогон та побутові речі у місцевих жителів. Про це повідомляє Борівська селищна рада у Telegram .

За інформацією місцевої влади, окрім самої Борової під окупацією ворога перебувають ряд населених пунктів громади. Звідти росіяни вивозять торішній урожай зернових на територію РФ , а також вводять власні правила та «закони товарообігу».

«На окупованій Борівщині, окрім гривні і рубля, з‘явилася ще одна одиниця розрахунку - дизельне пальне та бензин. Саме пальним російські військові охоче розраховуються з місцевими жителями за самогон, продукти харчування та інші речі», – сказано у повідомленні.

Крім того, місцева влада зазначає, що окупанти перетворили одне з Борівських сільськогосподарських підприємств на морг і постійно привозять туди тіла загиблих солдатів.

«На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових. Їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій», – повідомляють у селищній раді Борової.