"Це схоже на економічне мародерство під безпековою маркою": мер розповів про полювання влад інших міст на бізнес Чернігова

Київська школа економіки давала оцінку в 4,2 мільярда по збиткам міста Чернігова, розповідає мер міста Владислав Атрошенко під час інтерв'ю ZN.UA. За його словами, це загалом й інфраструктура, і житло, і бізнесовий сектор.

"У нас знищено або дуже пошкоджено багато промислових підприємств. Значних руйнувань зазнала група підприємств ЗАЗ, де працювало 1100 людей", - зазначає міський очільник.

Атрошенко зазначив, що великі міські підприємства досі не змогли відновити роботу.

"Але нині ведеться дуже небезпечне полювання міськвиконкомів інших міст на чернігівський бізнес. Це схоже на економічне мародерство під безпековою маркою. І навряд чи люди, які перевезли свій бізнес, за кілька років повернуться в Чернігів, - розповідає мер. - Уряд мав би звернути увагу та обмежити такі явища. Бізнесу зараз пропонують податкові преференції щодо місцевих податків, відшкодування логістичних витрат і обіцяють «бронь» працівникам у військкоматах".

Атрошенко переконує, що має бути низка законодавчих ініціатив щодо податкових преференцій для таких міст, як Чернігів, доступні кредити від державних банків, страхування бізнесу, питання компенсації втрат.

Він також розповів, що відбувається з наповненням і виконанням бюджету та які зараз у Чернігова є економічні втрати.

"Планові власні надходження 2022 року — близько 2,5 мільярда гривень. За попередніми підрахунками, бюджет міста недоотримає 1,2–1,3 мільярда гривень. Крім того, не вирішено питання відшкодування різниці в тарифах, а це 207 мільйонів гривень, за попередній опалювальний період. Та ще додатково були непланові видатки на відновлення житлового фонду та підвищення обороноздатності міста. Це близько 300 мільйонів. Відповідно, ще нам доведеться підтримувати комунальні підприємства десь на 100–150 мільйонів через збитковість тарифів, - зазначив Атрошенко. - Відповідно, з урахуванням прогнозних недонадходжень та вимушених додаткових непланових видатків, діра в бюджеті для Чернігова наприкінці 2022 року сягатиме близько двох мільярдів гривень. Це значна сума, яку треба обговорювати на рівні уряду. Ці прогнози я давав міністру фінансів ще 12 квітня".