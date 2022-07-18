Окупанти не дають людям виїхати у бік Запоріжжя: на блокпостах сотні автомобілів
Люди чекають дозволу на виїзд по декілька днів
Російські окупанти не випускають людей із захоплених територій – повідомляють місцеві спільноти в Telegram.
«Орки не пропускають до Запоріжжя людей з тимчасово окупованих територій», -
Як повідомляється, на блокпостах сотні машин чекають на виїзд по декілька днів.
«На блок-посту у Василівці - близько 700 автівок. Деякі очікують дозвіл на виїзд майже тиждень», - зазначають в місцевій спільноті.
Рашисти постійно створюють проблеми українцям при спробі виїхати з окупованих територій. Так, у травні, окупаційна влада ввела грошові стягнення для цивільних, які хочуть покинути захоплену територію. За даними Запорізької ОВА, йдеться про побори завбільшки з 3-5 тисяч гривень
«Вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара. На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є скупчена черга з понад 400 машин», – йшлося тоді в повідомленні ОВА.