Окупанти не дають людям виїхати у бік Запоріжжя: на блокпостах сотні автомобілів

Російські окупанти не випускають людей із захоплених територій – повідомляють місцеві спільноти в Telegram.

«Орки не пропускають до Запоріжжя людей з тимчасово окупованих територій», - зазначають в спільноті.

Як повідомляється, на блокпостах сотні машин чекають на виїзд по декілька днів.

«На блок-посту у Василівці - близько 700 автівок. Деякі очікують дозвіл на виїзд майже тиждень», - зазначають в місцевій спільноті.

Рашисти постійно створюють проблеми українцям при спробі виїхати з окупованих територій. Так, у травні, окупаційна влада ввела грошові стягнення для цивільних, які хочуть покинути захоплену територію. За даними Запорізької ОВА, йдеться про побори завбільшки з 3-5 тисяч гривень

«Вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара. На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є скупчена черга з понад 400 машин», – йшлося тоді в повідомленні ОВА.