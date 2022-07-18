Христя Фріланд пояснила рішення про повернення Канадою турбіни для «Північного потоку»

Віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд каже, що рішення Оттави відправити відремонтовані частини російського газопроводу назад до Німеччини було важким, але правильним, пише CNBC.

Ліберали в цій країні, йдеться в матеріалі, стикаються з жорсткою критикою з боку України за звільнення шести турбін Siemens Energy від антикремлівських санкцій, що були запроваджені через вторгнення РФ в Україну. Ці турбіни обслуговувались у Монреалі та допомагали в постачанні газу до Німеччини.

Розмовляючи з журналістами під час телеконференції після зустрічі міністрів фінансів G-20 на Балі, Індонезія, Фріланд заявила, що розуміє обурення Києва, але вважає вищезгадане рішення правильним.