Христя Фріланд пояснила рішення про повернення Канадою турбіни для «Північного потоку»

Канадські ліберали стикаються з жорсткою критикою з боку України за звільнення шести турбін Siemens Energy від антикремлівських санкцій, інформує ZN.ua.

Христя Фріланд пояснила рішення про повернення Канадою турбіни для «Північного потоку»
Фріланд визнає, що рішення Оттави відправити відремонтовані частини російського газопроводу до Німеччини було важким
© kp.ua

Віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд каже, що рішення Оттави відправити відремонтовані частини російського газопроводу назад до Німеччини було важким, але правильним, пише CNBC.

Ліберали в цій країні, йдеться в матеріалі, стикаються з жорсткою критикою з боку України за звільнення шести турбін Siemens Energy від антикремлівських санкцій, що були запроваджені через вторгнення РФ в Україну. Ці турбіни обслуговувались у Монреалі та допомагали в постачанні газу до Німеччини.

Розмовляючи з журналістами під час телеконференції після зустрічі міністрів фінансів G-20 на Балі, Індонезія, Фріланд заявила, що розуміє обурення Києва, але вважає вищезгадане рішення правильним.


Оксана Коваль, ZN.ua





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