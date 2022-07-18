Росія проплачує антиукраїнські демонстрації в Ізраїлі

Російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману, інформує ZN.ua.

Росія проплачує антиукраїнські демонстрації в Ізраїлі

В ізраїльських містах останнім часом проходить дедалі більше антиукраїнських демонстрацій, проплачених урядом РФ, про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у своєму Twitter.

Російська агресія проти України поширюється також на Ізраїль, зокрема, було помічено пропагандистську атаку в соціальних мережах.

"Ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, що фінансуються російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі", - зазначили у диппредставництві.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук додав, що у посольстві не шоковано і не здивовано тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману.

"Незважаючи на сплановані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну і протистоїть жорстоким нападам Росії", - заявив він.


Антон Герасименко, ZN.ua





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