Суд у Гаазі розгляне меморандум щодо визнання РФ винною у геноциді українців

Чи може Росія відмовитися від участі у судовому процесі, інформує ZN.ua?

Україна подала 1 липня до міжнародного суду ООН у Гаазі меморандум про визнання Росії винною у геноциді українців. Меморандум підтримали 40 країн. Про це повідомив агент України у Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду у цій справі. Потім суд може переходити до розгляду справи по суті", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами виконавчого директора Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександра Павличенка, Росія не зможе домогтися усунення термінів розгляду справи в цьому суді.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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