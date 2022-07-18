Суд у Гаазі розгляне меморандум щодо визнання РФ винною у геноциді українців

Україна подала 1 липня до міжнародного суду ООН у Гаазі меморандум про визнання Росії винною у геноциді українців. Меморандум підтримали 40 країн. Про це повідомив агент України у Міжнародному суді ООН , посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду у цій справі. Потім суд може переходити до розгляду справи по суті", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами виконавчого директора Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександра Павличенка, Росія не зможе домогтися усунення термінів розгляду справи в цьому суді.