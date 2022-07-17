Путін – клоун, а Зеленський – титан: в РФ істерика через карикатуру у швейцарській газеті
Росія пригрозила редакції швейцарського видання Neue Zurcher Zeitung кримінальною справою через публікацію карикатури, на якій президента РФ Володимира Путіна зображено у вигляді клоуна.
Про це пише "Медуза".
Наприкінці червня на сайті видання опублікували матеріал, присвячений мемам воєнного часу. Автор Маріт Лангшвагер також оприлюднила кілька зображень, які спочатку з'явилися у соціальних мережах.
Серед карикатур був Володимир Путін, котрого користувачі зобразили у вигляді клоуна. На іншому мемі зобразили президента України Володимира Зеленського у костюмі супергероя Капітана Америки.
Посольство Росії у Швейцарії розкритикувало публікацію видання Neue Zurcher Zeitung і заявило, що редакція супроводила свою статтю "розуміння, що перебуває за межею, карикатурою російського лідера з посиланнями до клоунади, ЛГБТ-спільноти та військових злочинців". Крім того, дипломатам не сподобалося, що Володимира Зеленського на мемі зобразили у вигляді супергероя.
"Що стосується особистості президента Росії, то він, як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві і вже явно не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як говорять на Русі, "ні до села - ні до міста", - продовжили у посольстві та додали, що дипвідомство залишає за собою право звернутися до правоохоронних органів для порушення кримінальної справи, інформує