У Шойгу відзвітували про знищення в Україні вигаданої установки

Вона, за їхніми словами, має якесь відношення до РСЗВ “HIMARS”, інформує ZN.ua.

У Шойгу відзвітували про знищення в Україні вигаданої установки
© The Denver Post

Російське міністерство оборони заявило про знищення неіснуючої "транспортно-заряджальної машини реактивної системи залпового вогню HIMARS".

Інформація про знищення вигаданої росіянами установки зявилась у зведенні за 17 липня.

При цьому деякі російські медіа вирішили все спростити і повідомили про “ліквідацію” "заряджальної машини" РСЗВ HIMARS.

Що саме мали на увазі в російському відомстві, не ясно, адже РСЗВ HIMARS справляється з перезарядкою самостійно, за допомогою вбудованого крана, що нещодавно продемонстрували українські військові.


Ірина Знась, ZN.ua





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