У Шойгу відзвітували про знищення в Україні вигаданої установки

Російське міністерство оборони заявило про знищення неіснуючої "транспортно-заряджальної машини реактивної системи залпового вогню HIMARS".

Інформація про знищення вигаданої росіянами установки зявилась у зведенні за 17 липня.

При цьому деякі російські медіа вирішили все спростити і повідомили про “ліквідацію” "заряджальної машини" РСЗВ HIMARS.

Що саме мали на увазі в російському відомстві, не ясно, адже РСЗВ HIMARS справляється з перезарядкою самостійно, за допомогою вбудованого крана, що нещодавно продемонстрували українські військові.