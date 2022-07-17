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2022-07-17
У Шойгу відзвітували про знищення в Україні вигаданої установки
Вона, за їхніми словами, має якесь відношення до РСЗВ “HIMARS”, інформує
© The Denver Post
Російське міністерство оборони заявило про знищення неіснуючої "транспортно-заряджальної машини реактивної системи залпового вогню HIMARS".
Інформація про знищення вигаданої росіянами установки зявилась у зведенні за 17 липня.
При цьому деякі російські медіа вирішили все спростити і повідомили про “ліквідацію” "заряджальної машини" РСЗВ HIMARS.
Що саме мали на увазі в російському відомстві, не ясно, адже РСЗВ HIMARS справляється з перезарядкою самостійно, за допомогою вбудованого крана, що нещодавно продемонстрували українські військові.
Ірина Знась, ZN.ua