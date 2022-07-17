ВПС Британії готові до війни з РФ у разі загрози Лондону або країнам НАТО

За словами командувача британських ВПС, Росія є найбільшою загрозою безпеці Великої Британії та Європи, інформує ZN.ua.

ВПС Британії готові до війни з РФ у разі загрози Лондону або країнам НАТО
© Anadolu Agency

Британські військові літаки та пілоти готові до бою, якщо ЗС Росії стануть загрозою для Великої Британії або її союзників. Командувач Королівських ВПС Британії Майк Вігстон заявив, що його пілоти щодня тренуються з британськими союзниками, щоб підтримувати «бойову перевагу», повідомляє Sky news.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки ймовірно, що Королівські ВПС вступлять у прямий конфлікт з Росією, Вігстон сказав, що Москва стає «дедалі агресивнішою».

«Ми повинні бути готові до цього, і це, на мою думку, є найважливішим уроком для європейської безпеки, який випливає з вторгнення РФ в Україну», - додав він.

«Немає сумніву в тому, що Росія є найбільшою загрозою безпеці Великої Британії та Європи — просто подивіться на її поведінку не лише в Україні, а й у Грузії до цього», - пояснив Вігстон.

За його словами, Королівські ВПС мають бути готові підтримувати союзників по НАТО та захищати територію Альянсу, а не лише територію Великої Британії.

«Я не сумніваюся, що це та явна й актуальна загроза, до якої ми готуємось. Очевидно, що ми сподіваємося, що до цього не дійде, і стримування спрацює, але якщо настане день, коли Росія вчинить агресивний акт проти держави НАТО, ми будемо готові», - заявив Вігстон.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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