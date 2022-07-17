Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Серед іншого, у росіян поменшало ППО та РСЗВ.

Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© КМДА

Почалася 144-та доба протистояння України навалі російських загарбників. Генеральний Штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 17 липня.

Так, починаючи з 24 лютого окупанти втратили:

  • особового складу – близько (+160) осіб одиниць;
  • танків – 1684 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 3879 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 846 (+0) од.;
  • РСЗВ – 248 (+1) од.;
  • засобів ППО – 110 (+1) од.;
  • літаків – 220 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 188 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1) од.;
  • крилатих ракет – 166 (+4) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од.;
  • спеціальної техніки – 68 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі ЗСУ.





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