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2022-07-17
Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Серед іншого, у росіян поменшало ППО та РСЗВ.
© КМДА
Почалася 144-та доба протистояння України навалі російських загарбників. Генеральний Штаб ЗСУ
Так, починаючи з 24 лютого окупанти втратили:
- особового складу – близько (+160) осіб одиниць;
- танків – 1684 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 3879 (+5) од.;
- артилерійських систем – 846 (+0) од.;
- РСЗВ – 248 (+1) од.;
- засобів ППО – 110 (+1) од.;
- літаків – 220 (+0) од.;
- гелікоптерів – 188 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1) од.;
- крилатих ракет – 166 (+4) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од.;
- спеціальної техніки – 68 (+0) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі ЗСУ.
Юлія Москаленко, ZN.ua