Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 144-та доба протистояння України навалі російських загарбників. Генеральний Штаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 17 липня.

Так, починаючи з 24 лютого окупанти втратили:

особового складу – близько (+160) осіб одиниць;

танків – 1684 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 3879 (+5) од.;

артилерійських систем – 846 (+0) од.;

РСЗВ – 248 (+1) од.;

засобів ППО – 110 (+1) од.;

літаків – 220 (+0) од.;

гелікоптерів – 188 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1) од.;

крилатих ракет – 166 (+4) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од.;

спеціальної техніки – 68 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі ЗСУ.