"Розбомбили техніку нашу": у Луганській області знищено базу рашистів, відео

Підрозділи Збройних сил України знищили одну з військових баз ЗС РФ в окупованому Ірміно Луганської області.

"Апостроф" оприлюднює кадри наслідків обстрілу з боку українських військовослужбовців, інформує Апостроф.

Відеоролик на території знищеної військової бази ЗС РФ зняв один із загарбників. Окупант показав завали будівель і бойову техніку, що згоріла, із забороненою символікою "Z" і "V".

"Це Ірміно. Розірвало конкретно. Розбомбили техніку нашу, ще гаситься", - поскаржився автор відеоролика за кадром.

Варто зазначити, що знищена база ЗС РФ була розташована в окупованому Ірміно. Населений пункт Луганської області знаходиться під контролем російсько-терористичних військ із 2014 року. Ірміно підпорядковується Кадіївській міській раді.


Богдан Соловйов, Апостроф





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