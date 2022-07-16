"Розбомбили техніку нашу": у Луганській області знищено базу рашистів, відео

Підрозділи Збройних сил України знищили одну з військових баз ЗС РФ в окупованому Ірміно Луганської області.

"Апостроф" оприлюднює кадри наслідків обстрілу з боку українських військовослужбовців, інформує Апостроф .

Відеоролик на території знищеної військової бази ЗС РФ зняв один із загарбників. Окупант показав завали будівель і бойову техніку, що згоріла, із забороненою символікою "Z" і "V".

"Це Ірміно. Розірвало конкретно. Розбомбили техніку нашу, ще гаситься", - поскаржився автор відеоролика за кадром.