Британська розвідка розкрила, чим насправді обернувся відхід ЗСУ з Лисичанська: "Раніше росія робила..."

окупанти, російські солдати, російські війська

Українським захисникам на Донбасі вдалося зменшити наступальний імпульс російських окупантів.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 16 липня.

Так, наразі російські наступальні операції залишаються зменшеними за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті. І це, як відзначають британці, незважаючи на те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня.

"Раніше росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх. Ймовірно, це принаймні частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу бойових сил", — додають у Міноборони Великобританії.

роSSийские военные, оккупанты

Також розвідники наголошують, що українська оборона успішно відбивала російські атаки після того, як було ЗСУ пішли з Лисичанська, а лінію української оборони було скорочено та випрямлено.

"Це дозволило зосередити сили та вогонь проти зменшених російських атак і сприяло зменшенню імпульсу росії", — пояснили британськы експерти.


Тарас Галушко, politeka.net





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