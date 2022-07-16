Наразі за фактом відбувається війна артилерій, - замкомандира полку імені Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук
Заступник командира білоруського полку імені Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук із позивним «Ігорь» розповів, коли у війні з росією може настати переломний момент на користь України.
Про це він розповів
«Поки не надійде в достатній кількості важкого озброєння, артилерії, та й для настання бронетехніки. Поки що хоча б не буде артилерії, ми не переламаємо статус-кво», - зазначив Вадим Кабанчук.
За словами експерта, для того, щоб настав переломний момент у російсько-українській війні, на бік України потрібно більше озброєння. Також, як він зазначив, українська армія інколи стикається з проблемою нестачі снарядів.
«Наразі за фактом відбувається війна артилерій. Авіацію дві сторони дуже обмежено використовують: (росіяни, - Ред.) навіть здалеку стріляють ракетами, щоб не входити до зони поразки», - наголосив Вадим Кабанчук.
Як зазначив експерт, Україна має повне юридичне право завдати удару у відповідь по Білорусі.
«Я розумію, чому Україна цього не робить – сил немає», - сказав Вадим Кабанчук.