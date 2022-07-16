Наразі за фактом відбувається війна артилерій, - замкомандира полку імені Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук

Наразі за фактом відбувається війна артилерій, - замкомандира полку імені Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук

Заступник командира білоруського полку імені Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук із позивним «Ігорь» розповів, коли у війні з росією може настати переломний момент на користь України.

Про це він розповів на каналі «Разные люди».

«Поки не надійде в достатній кількості важкого озброєння, артилерії, та й для настання бронетехніки. Поки що хоча б не буде артилерії, ми не переламаємо статус-кво», - зазначив Вадим Кабанчук.

За словами експерта, для того, щоб настав переломний момент у російсько-українській війні, на бік України потрібно більше озброєння. Також, як він зазначив, українська армія інколи стикається з проблемою нестачі снарядів.

«Наразі за фактом відбувається війна артилерій. Авіацію дві сторони дуже обмежено використовують: (росіяни, - Ред.) навіть здалеку стріляють ракетами, щоб не входити до зони поразки», - наголосив Вадим Кабанчук.

Як зазначив експерт, Україна має повне юридичне право завдати удару у відповідь по Білорусі.

«Я розумію, чому Україна цього не робить – сил немає», - сказав Вадим Кабанчук.


user, politeka.net





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