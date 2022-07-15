На тлі загроз від Росії і Китаю Палата представників США ухвалила $840 млрд для Пентагону – NYT

У документі є і військова допомога для України

На тлі загроз від Росії і Китаю Палата представників США ухвалила $840 млрд для Пентагону – NYT

Палата представників Конгресу США у четвер, 14 липня, прийняла законопроєкт про політику в розмірі $840 млрд, який збільшить запитуваний президентом Байденом бюджет Пентагону на $37 млрд. Обидві партії у Конгресі вирішили збільшити військові витрати на тлі нових загроз з боку Росії та Китаю, повідомляє The New York Times.

Закон передбачає підвищення зарплати військовослужбовцям майже на 5%, обмеження можливостей адміністрації Байдена продавати винищувачі F-16 Туреччині та зобов’язує боротися з прихильниками переваги білої раси та неонацистами у федеральних правоохоронних органах. Законопроєкт підтримали 329 представників, 101 були проти. Республіканці одностайно виступили проти мандату на викорінення переваги білої раси.

Важливо, що у документі ідеться про виділення $100 млн доларів на допомогу українським військовим льотчикам.

Законопроєкт також містить положення, спрямовані на зменшення кількості загиблих і поранених серед цивільного населення внаслідок військових операцій США. І це скасує закон 2002 року, що санкціонує вторгнення в Ірак, який розтягували кілька адміністрацій, щоб виправдати військові дії по всьому світу.

«У нас складне середовище загроз, коли ви дивитесь на Росію, Китай та Іран, – сказав член Конгресу Адам Сміт, демократ від Вашингтона та голова Комітету зі збройних сил. – Війна в Україні є нищівною загрозою миру, стабільності та демократії не лише у Східній Європі, а й у всьому світі, над якою ми працюємо з партнерами, щоб спробувати усунути її. Тому ми повинні переконатися, що у нас є сильний законопроєкт».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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