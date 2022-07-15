Провідна бізнес-школа відмовила у премії родичам підсанкціного олігарха Тимченка
Донька та зять Тимченка також потрапили під санкції США, інформує
Одна з провідних бізнес-шкіл INSEAD відмовилася вручати нагороду родичам російського олігарха Гєннадія Тимченка, через під санкції США.
Російський мільярдер Тимченко є засновником міжнародної приватної інвестиційної групи Volga Group та входить до кола олігархів, наближений до президента РФ Владіміра Путіна, пише «
Його донька Ксєнія Франк обіймає посаду голови наглядової ради благодійного фонду родини Тимченків і входить до ради директорів компанії «Трансойл», співвласником якої є Тимченко-старший.
Її чоловік Глєб Франк є сином ексміністра транспорту РФ і чинного голови державної судноплавної компанії «Совкомфлот» Сєргєя Франка.
Наприкінці березня подружжя Франк потрапило під санкції США. Ксєнія Франк також є фігуранткою санкційних списків Японії та Канади, однак їй вдалося уникнути санкцій ЄС (на відміну від батька, який потрапив туди за підтримку агресії РФ проти України).
У 2020 році Ксєнія та Глєб Франк заснували стипендію для росіян, пожертвувавши до стипендіального фонду школи INSEAD 100 тисяч євро.
Обидва здобули у школі ступінь MBA і пройшли курс для керівників. Європейський інститут управління бізнесом INSEAD входить до трійки найкращих бізнес-шкіл за програмами MBA за версією газети Financial Times. У 2016- 2017 та 2021 роках навчальний заклад очолював рейтинг.
Нині новина про вручення премій видалена із сайту школи, однак