Провідна бізнес-школа відмовила у премії родичам підсанкціного олігарха Тимченка

Донька та зять Тимченка також потрапили під санкції США, інформує ZN.ua.

Провідна бізнес-школа відмовила у премії родичам підсанкціного олігарха Тимченка

Одна з провідних бізнес-шкіл INSEAD відмовилася вручати нагороду родичам російського олігарха Гєннадія Тимченка, через під санкції США.

Російський мільярдер Тимченко є засновником міжнародної приватної інвестиційної групи Volga Group та входить до кола олігархів, наближений до президента РФ Владіміра Путіна, пише «Дрон Медіа».

Його донька Ксєнія Франк обіймає посаду голови наглядової ради благодійного фонду родини Тимченків і входить до ради директорів компанії «Трансойл», співвласником якої є Тимченко-старший.

Її чоловік Глєб Франк є сином ексміністра транспорту РФ і чинного голови державної судноплавної компанії «Совкомфлот» Сєргєя Франка.

Наприкінці березня подружжя Франк потрапило під санкції США. Ксєнія Франк також є фігуранткою санкційних списків Японії та Канади, однак їй вдалося уникнути санкцій ЄС (на відміну від батька, який потрапив туди за підтримку агресії РФ проти України).

У 2020 році Ксєнія та Глєб Франк заснували стипендію для росіян, пожертвувавши до стипендіального фонду школи INSEAD 100 тисяч євро.

Обидва здобули у школі ступінь MBA і пройшли курс для керівників. Європейський інститут управління бізнесом INSEAD входить до трійки найкращих бізнес-шкіл за програмами MBA за версією газети Financial Times. У 2016- 2017 та 2021 роках навчальний заклад очолював рейтинг.

Нині новина про вручення премій видалена із сайту школи, однак залишилася у кеші. Вручати нагороду «Платинова саламандра» мали ще 2020 року, однак церемонію двічі відкладали через пандемічні обмеження.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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