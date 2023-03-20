Угорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів Україні

Глава МЗС Сіярто заявив, що Будапешт проти надання Києву боєприпасів, інформує ZN.ua.

Угорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів Україні
© srbijadanas.com

Угорщина відмовилась від участі в проєкті Європейського Союзу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України на суму два мільярди євро, заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС у Брюсселі.

За словами Сійярто, план передбачає виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру й виділення додаткового мільярда для спільної закупівлі боєприпасів, однак Угорщина «не братиме в цьому участі», застосувавши інститут конструктивного утримання, пише видання Index.

«Ми хочемо миру, ми не будемо брати участь у цій акції. У той же час ми не заважаємо іншим робити те, що вони хочуть», - сказав Сіярто, додавши, що Угорщину хочуть втягнути у війну в Україні та посилюють на неї тиск.

«Один відсоток внеску Угорщини - це приблизно 10 мільйонів євро - буде використано на інші цілі, визначені в Європейській рамковій програмі миру», додав глава МЗС Угорщини.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та вліткуПентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку
Посли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККСПосли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККС
Ще дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для РосіїЩе дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для Росії
Блок рекламы


Похожие новости
У Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерівУ Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерів
Бербок: «Європейські країни мають налагодити спільне виробництво боєприпасів»Бербок: «Європейські країни мають налагодити спільне виробництво боєприпасів»
Візит Сі Цзіньпіна в Москву у західних ЗМІ: за розмовами про мир в Україні ховається протилежнеВізит Сі Цзіньпіна в Москву у західних ЗМІ: за розмовами про мир в Україні ховається протилежне
Один мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІОдин мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІ
Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги Україні буде вкрай складно – президент ЧехіїПісля наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги Україні буде вкрай складно – президент Чехії
Євросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial TimesЄвросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial Times
«Расистська політика»: у Великій Британії протестують проти нового законопроєкту щодо мігрантів«Расистська політика»: у Великій Британії протестують проти нового законопроєкту щодо мігрантів
Комісія ООН, яка не знайшла ознак геноциду в Україні, розповіла, як росіяни катують наших громадянКомісія ООН, яка не знайшла ознак геноциду в Україні, розповіла, як росіяни катують наших громадян
До 1500 військових. Саме стільки Росія втрачає щоденно у боях в Україні – журналіст The GuardianДо 1500 військових. Саме стільки Росія втрачає щоденно у боях в Україні – журналіст The Guardian
Більше часу на роздуми: в Україні пропонують збільшити терміни розгляду заяв про розірвання шлюбуБільше часу на роздуми: в Україні пропонують збільшити терміни розгляду заяв про розірвання шлюбу
Последние новости
Подгружаем последние новости