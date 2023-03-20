Угорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів Україні

Угорщина відмовилась від участі в проєкті Європейського Союзу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України на суму два мільярди євро, заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС у Брюсселі.

За словами Сійярто, план передбачає виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру й виділення додаткового мільярда для спільної закупівлі боєприпасів, однак Угорщина «не братиме в цьому участі», застосувавши інститут конструктивного утримання, пише видання Index .

«Ми хочемо миру, ми не будемо брати участь у цій акції. У той же час ми не заважаємо іншим робити те, що вони хочуть», - сказав Сіярто, додавши, що Угорщину хочуть втягнути у війну в Україні та посилюють на неї тиск.

«Один відсоток внеску Угорщини - це приблизно 10 мільйонів євро - буде використано на інші цілі, визначені в Європейській рамковій програмі миру», додав глава МЗС Угорщини.