Франція відмовилася надати Україні детальні карти Білорусі – Le Monde

Видання зазначає, що подібний запит був зроблений й іншим союзникам

Франція постачає Україні вагомий об’єм зброї, проте відмовилася надати детальні карти території Білорусі, повідомляє Le Monde із посиланням на військове джерело. За їхніми даними, Київ звернувся до Парижа з проханням отримати DTED (Digital Terrain Elevation Data) – цифрову карту висот із деталізованим рельєфом та зазначенням перешкод (ліній електропередачі, вітряні турбіни) та знаходженням радарів та зенітних батарей. DTED постійно оновлюються на основі супутникових знімків, інформує ZN.ua.

Франція відмовилася надати Україні детальні карти Білорусі – Le Monde
Франція не хоче бути причетною до ударів по армії РФ на території Білорусі
© depositphotos/MikeMareen

Ця інформація мала б дозволити планувати атаки безпілотників та забезпечувала б їм безпечний рух на наднизьких висотах вночі або в умовах поганої видимості, зазначають у Le Monde. Видання нагадує читачам, що Білорусь є вірним союзником Росії та «її режим представляє постійну загрозу Києву з початку війни».

«Щоб виправдати свою відмову, Париж стверджував, що його підтримка буде безвідмовною, поки мова йде лише про захист української території, але не може бути й мови про участь в операціях на чужій території», – повідомляє видання.

За даними джерела Le Monde, Україна також вже звернулася з запитом про DTED до інших країн-союзників.


Стас Константинов, ZN.ua





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