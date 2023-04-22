Франція відмовилася надати Україні детальні карти Білорусі – Le Monde
Видання зазначає, що подібний запит був зроблений й іншим союзникам
Франція постачає Україні вагомий об’єм зброї, проте відмовилася надати детальні карти території Білорусі,
Ця інформація мала б дозволити планувати атаки безпілотників та забезпечувала б їм безпечний рух на наднизьких висотах вночі або в умовах поганої видимості, зазначають у Le Monde. Видання нагадує читачам, що Білорусь є вірним союзником Росії та «її режим представляє постійну загрозу Києву з початку війни».
«Щоб виправдати свою відмову, Париж стверджував, що його підтримка буде безвідмовною, поки мова йде лише про захист української території, але не може бути й мови про участь в операціях на чужій території», – повідомляє видання.
За даними джерела Le Monde, Україна також вже звернулася з запитом про DTED до інших країн-союзників.