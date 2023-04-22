Франція відмовилася надати Україні детальні карти Білорусі – Le Monde

Видання зазначає, що подібний запит був зроблений й іншим союзникам

Франція постачає Україні вагомий об’єм зброї, проте відмовилася надати детальні карти території Білорусі, повідомляє Le Monde із посиланням на військове джерело. За їхніми даними, Київ звернувся до Парижа з проханням отримати DTED (Digital Terrain Elevation Data) – цифрову карту висот із деталізованим рельєфом та зазначенням перешкод (ліній електропередачі, вітряні турбіни) та знаходженням радарів та зенітних батарей. DTED постійно оновлюються на основі супутникових знімків, інформує ZN.ua .

Франція не хоче бути причетною до ударів по армії РФ на території Білорусі © depositphotos/MikeMareen

Ця інформація мала б дозволити планувати атаки безпілотників та забезпечувала б їм безпечний рух на наднизьких висотах вночі або в умовах поганої видимості, зазначають у Le Monde. Видання нагадує читачам, що Білорусь є вірним союзником Росії та «її режим представляє постійну загрозу Києву з початку війни».

«Щоб виправдати свою відмову, Париж стверджував, що його підтримка буде безвідмовною, поки мова йде лише про захист української території, але не може бути й мови про участь в операціях на чужій території», – повідомляє видання.

За даними джерела Le Monde, Україна також вже звернулася з запитом про DTED до інших країн-союзників.