Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини. В одному ракета влучила в школу, в іншому знайшли залишки фосфорних бомб

Вночі російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що обстріли велися з різного озброєння, в одному з районів рятувальники виявили уламки фосфорних боєприпасів.

«Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї. У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів», – повідомив Резніченко.

Крім того, у Криворізькому районі російські загарбники вкотре обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська. У Синельниківському районі зафіксовано «приліт». Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.