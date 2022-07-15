Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини. В одному ракета влучила в школу, в іншому знайшли залишки фосфорних бомб
Інформацію про загиблих та постраждалих мирних мешканців поки уточнюють, інформує
Вночі російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області,
«Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї. У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів», – повідомив Резніченко.
Крім того, у Криворізькому районі російські загарбники вкотре обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська. У Синельниківському районі зафіксовано «приліт». Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.