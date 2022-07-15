Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини. В одному ракета влучила в школу, в іншому знайшли залишки фосфорних бомб

Інформацію про загиблих та постраждалих мирних мешканців поки уточнюють, інформує ZN.ua.

Вночі російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що обстріли велися з різного озброєння, в одному з районів рятувальники виявили уламки фосфорних боєприпасів.

«Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї. У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів», – повідомив Резніченко.

Крім того, у Криворізькому районі російські загарбники вкотре обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська. У Синельниківському районі зафіксовано «приліт». Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.







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