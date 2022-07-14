Дедалі більше громадян нейтральної Швейцарії хочуть зближення з НАТО – опитування

Швейцарці дедалі менше вірять, що традиційний нейтралітет захищає країну від можливої агресії, інформує ZN.ua.

Дедалі більше громадян нейтральної Швейцарії хочуть зближення з НАТО – опитування
© NATO/Flickr

Повномасштабна війна Росії проти України змістила пріоритети громадян Швейцарії від гордості своїм нейтралітетом до бажання опинитися під парасолькою НАТО або, хоч би, поряд із нею.

Курс на зближення країни з НАТО знайшов би рекордну підтримку 52% швейцарців. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, результати якого опубліковані у четвер, 14 липня, Швейцарською вищою технічною школою Цюріха, повідомляє DW. Проте прихильників реального вступу країни до Північноатлантичного альянсу поки що лише 27%.

Згідно з опитуванням, частка швейцарців, які виступають за традиційний нейтралітет, знизилася порівняно з січнем на вісім пунктів — до 89%. Це було найбільше зниження за 20 років. Лише 58% респондентів переконані, що нейтралітет захищає країну від міжнародних конфліктів. У січні їхня кількість становила 69%.

Російська агресія проти України посилила також підтримку населенням армії у Швейцарії. Згідно з опитуванням, лише троє з десяти респондентів вважають, що військові витрати їхньої країни надто високі. Це найнижчий показник із початку проведення опитувань у 1980-х роках.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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