Дедалі більше громадян нейтральної Швейцарії хочуть зближення з НАТО – опитування
Швейцарці дедалі менше вірять, що традиційний нейтралітет захищає країну від можливої агресії, інформує
Повномасштабна війна Росії проти України змістила пріоритети громадян Швейцарії від гордості своїм нейтралітетом до бажання опинитися під парасолькою НАТО або, хоч би, поряд із нею.
Курс на зближення країни з НАТО знайшов би рекордну підтримку 52% швейцарців. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, результати якого опубліковані у четвер, 14 липня, Швейцарською вищою технічною школою Цюріха,
Згідно з опитуванням, частка швейцарців, які виступають за традиційний нейтралітет, знизилася порівняно з січнем на вісім пунктів — до 89%. Це було найбільше зниження за 20 років. Лише 58% респондентів переконані, що нейтралітет захищає країну від міжнародних конфліктів. У січні їхня кількість становила 69%.
Російська агресія проти України посилила також підтримку населенням армії у Швейцарії. Згідно з опитуванням, лише троє з десяти респондентів вважають, що військові витрати їхньої країни надто високі. Це найнижчий показник із початку проведення опитувань у 1980-х роках.