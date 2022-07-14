В Одесі розгорівся скандал через велетенський прапор України: його хочуть демонтувати комунальники, а одесити - проти

Управління реклами Одеської міської ради погрожує демонтувати два 8-метрові банери з прапором України, що встановлені на фасаді будівлі в Одесі з ініціативи місцевої рестораторки Інари Зарічанської.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Апостроф.

Зазначається, що чиновники одеської мерії місцевому ресторану "ЖариМ’ясо"надіслали припис - знести патріотичні банери, бо вбачають у них "рекламу". Погрожують, що зривати прапори приїдуть співробітники КУ "Одесареклама", якщо ініціатори розміщення банерів самі не приберуть їх протягом п’яти днів.

"Нудно? Чи чекаємо на росіян? Сьогодні КУ "Одесареклама" загрожує нам демонтажем та штрафами за РЕКЛАМУ. З якого часу державний символ став РЕКЛАМОЮ? Власним коштом наше підприємство розмістило на своїх фасадах державний прапор України та пасторальні пейзажі країни. Але, мабуть, Комунальні служби міста виконують замовлення ворога, а саме живуть корупційними схемами і чекають на колишнє життя, тоді як країна намагається вижити і зберегти свою державність", - відреагувала ресторатор.

На фасадах будівлі – два банери з українським прапором та українськими пейзажами, загальною довжиною 16 метрів.

Як пояснила Інара Зарічанська, рішення про їх встановлення прийняли у березні, тоді ж і втілили задум, одразу після того, президент Володимир Зеленський закликав український бізнес повернутися до роботи, давати робочі місця і платити податки.

Рестораторку у коментарях підтримали одесити: пишуть, що банери дуже патріотичні і "зігрівають душу", вказують, що прапори з українськими пейзажами "піднімають настрій". Один з депутатів Одеської міської ради Олексій Нагаткін у коментарях навіть запропонував свою допомогу.

"Інара, чим я можу допомогти у цій ситуації. Не вважаю, "Одесарекламу" правими в цій ситуації", - зазначив він.

Натомість про "рекламщиків" міськради в одеситів враження негативні.

"КУ "Одесареклама" це сугубо корумпований орган, який взагалі нічого не робить, щоб Одесу стандартизувати по рекламній стилістиці. Незабаром ці корупціонери, паразити системи, вимагателі будуть відповідати за все що вони наробили за останні 10 років. Кейс на них готовий", - написав, зокрема, одеський активіст Володимир Савченко.


Дмитро Яковенко, Апостроф





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