WSJ: У Стамбулі сторони попередньо домовилися розблокувати три українські порти

Всі кораблі перевірятимуть ВМС Туреччини, ООН створить командно-контрольний центр для моніторингу рівня загрози, інформує ZN.ua.

WSJ: У Стамбулі сторони попередньо домовилися розблокувати три українські порти
© Офіс президента

Під час переговорів між Україною, ООН, Росією та Туреччиною у Стамбулі сторони попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів. Представники делегацій погодили ключові аспекти плану відновлення експорту українського зерна через Чорне море. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Міністр оборони Туреччини заявив, що сторони домовилися створити координаційний центр у Стамбулі, де їхні представники контролюватимуть відправлення зерна. Це стало першим проривом за тижні дипломатії, спрямованої на послаблення глобальної продовольчої кризи, спровокованої вторгненням Росії в Україну.

Переговори завершилися угодою щодо широких параметрів того, як зерно можна знову експортувати через порти України, але будь-яка угода все ще має бути підписана президентом Росії Владіміром Путіним, за словами джерел Wall Street Journal.

Офіційні особи вважають, що це може статися під час зустрічі російського лідера з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наступного тижня в Тегерані.

За даними видання, згідно з попередніми домовленостями, зерно зможе відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів за умови припиненням вогню для захисту кораблів у географічних межах і часткового розмінування.

Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають до українських портів, щоб усунути занепокоєння Росії щодо того, що ці судна можуть використовуватися для транспортування західної зброї. ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для кораблів.

Залишається узгодити технічні деталі, зокрема те, як будуть розміновані українські порти, повідомила особа, знайома з ходом переговорів. Україна спочатку повідомила ООН, що безпечний прохід може бути прокладений через заміноване море, але плаваючі міни також повинні бути знешкоджені.

«Найголовніше те, що нам все ще потрібне зелене світло від Путіна», — сказав чиновник.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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