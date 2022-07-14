WSJ: У Стамбулі сторони попередньо домовилися розблокувати три українські порти

Під час переговорів між Україною, ООН , Росією та Туреччиною у Стамбулі сторони попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів. Представники делегацій погодили ключові аспекти плану відновлення експорту українського зерна через Чорне море. Про це повідомляє Wall Street Journal .

Міністр оборони Туреччини заявив, що сторони домовилися створити координаційний центр у Стамбулі, де їхні представники контролюватимуть відправлення зерна. Це стало першим проривом за тижні дипломатії, спрямованої на послаблення глобальної продовольчої кризи, спровокованої вторгненням Росії в Україну.

Переговори завершилися угодою щодо широких параметрів того, як зерно можна знову експортувати через порти України, але будь-яка угода все ще має бути підписана президентом Росії Владіміром Путіним, за словами джерел Wall Street Journal.

Офіційні особи вважають, що це може статися під час зустрічі російського лідера з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наступного тижня в Тегерані.

За даними видання, згідно з попередніми домовленостями, зерно зможе відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів за умови припиненням вогню для захисту кораблів у географічних межах і часткового розмінування.

Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають до українських портів, щоб усунути занепокоєння Росії щодо того, що ці судна можуть використовуватися для транспортування західної зброї. ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для кораблів.

Залишається узгодити технічні деталі, зокрема те, як будуть розміновані українські порти, повідомила особа, знайома з ходом переговорів. Україна спочатку повідомила ООН , що безпечний прохід може бути прокладений через заміноване море, але плаваючі міни також повинні бути знешкоджені.

«Найголовніше те, що нам все ще потрібне зелене світло від Путіна», — сказав чиновник.