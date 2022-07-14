В Луганській області окупанти «дозволили» пенсіонерам брати участь у розбиранні завалів — голова ОВА

Російські окупанти завдають авіаційних ударів по Луганській області та намагаються продовжувати наступ. Також на тимчасово окупованих територіях загарбники «дозволили» пенсіонерам брати участь у розбиранні завалів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів», - зазначив Гайдай.

За словами голови ОВА, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян.

«Це із 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо», - наголосив Гайдай.

Однак, «окупаційна влада» вже прийняла постанову, яка «…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера».

«Тобто, зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без «дозволу» цього робити було не можна. Знайшли робочу силу», - написав голова ОВА.

Гайдай також додав , що ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється.

По населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Крім того, продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, війська РФ застосовують системи залпового вогню.

«Через невеликі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають», - зазначив голова ОВА.