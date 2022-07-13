Президент Шрі-Ланки втік із країни на військовому літаку, зараз він на Мальдівах — BBC

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік із країни через масові заворушення, метою яких є зміна чинної влади. Політик використав для втечі військовий літак і наразі перебуває на Мальдівських островах. Про це повідомляє BBC .

За інформацією видання, увечері 12 липня Раджапакса прибув до столиці Мальдівських островів Мале. Також Шрі-Ланку покинув брат президента Безіл Раджапакса, який був міністром фінансів країни. Журналісти стверджують, що він прямує до США .

Втеча президента Шрі-Ланки стала наслідком економічного колапсу, який спіткав країну у 2022 році. Цікаво, що після того, як Раджапакса покинув свій пост, його місце тимчасово повинен був би обіймати прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе. Але він також не користується народною популярністю і відмовився очолювати країну. Під час заворушень протестувальники підпалили його приватну резиденцію. Вікремесінгхе заявив, що йде у відставку.

Таким чином, на даний момент Шрі-Ланка фактично залишається без діючої влади. Наступний виконуючий обов’язки президента згідно місцевого законодавства повинен провести нові вибори протягом 30 днів.