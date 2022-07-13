900 гранатометів, 500 «Стінгерів» та інше: в Німеччині оприлюднили список зброї для України

Німецький уряд опублікував список зброї, яку збирається передати Україні в рамках військової допомоги. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Міністерства оборони ФРН.

За інформацією відомства, Україна може отримати частину озброєнь вже найближчим часом. До переліку, який обіцяє німецький уряд, входять гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, протиповітряні ракети «Стріла» та багато іншого. В Міноборони Німеччини зазначають, що з міркувань безпеки не будуть повідомляти про строки та шляхи доставки зброї в Україну до тих пір, поки передача не відбудеться.

Повний список озброєнь, які призначені для ЗСУ, наводимо нижче: