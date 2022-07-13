900 гранатометів, 500 «Стінгерів» та інше: в Німеччині оприлюднили список зброї для України
В Міноборони ФРН обіцяють розпочати постачання зброї найближчим часом, але конкретні строки не називають у цілях безпеки, інформує
Німецький уряд опублікував список зброї, яку збирається передати Україні в рамках військової допомоги. Відповідне повідомлення
За інформацією відомства, Україна може отримати частину озброєнь вже найближчим часом. До переліку, який обіцяє німецький уряд, входять гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, протиповітряні ракети «Стріла» та багато іншого. В Міноборони Німеччини зазначають, що з міркувань безпеки не будуть повідомляти про строки та шляхи доставки зброї в Україну до тих пір, поки передача не відбудеться.
Повний список озброєнь, які призначені для ЗСУ, наводимо нижче:
- 900 протитанкових гранатометів та 3000 боєприпасів до них;
- 14 900 протитанкових мін;
- 500 зенітних ракет Stinger;
- 2 700 протиповітряних ракет "Стріла";
- 7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включно з навчанням та запчастинами до них, у рамках спільного проекту з Нідерландами);
- 21,8 мільйона патронів до пістолетів;
- 50 снарядів, так званих "бункерних кулаків";
- 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами;
- 100 000 ручних гранат;
- 5 300 зарядів вибухової речовини;
- 100 000 метрів детонуючого шнура та 100 000 вибухових капсулів;
- 350 000 детонаторів;
- 10 500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- 10 гармат для ураження безпілотників;
- 14 датчиків та глушників для захисту від безпілотників;
- 100 автоматичних форсунок;
- 28 000 бойових касок;
- 15 піддонів із одягом;
- 280 одиниць автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
- 100 наметів;
- 12 електрогенераторів;
- 6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 125 біноклів;
- 1200 лікарняних ліжок;
- 18 піддонів з медикаментами та 60 хірургічних світильників;
- захисний одяг, хірургічні маски;
- 10 000 спальних мішків;
- 600 пар окулярів для стрільби;
- 1 радіочастотна система;
- 3 000 польових телефонів з 5 000 бобінами польового шнура та переносним обладнанням;
- 1 польовий шпиталь (спільний проект з Естонією);
- 353 пари окулярів нічного бачення;
- 4 електронні пристрої захисту від безпілотників;
- 165 біноклів;
- медичне приладдя (включаючи рюкзаки та аптечки);
- 38 лазерних далекомірів;
- паливо дизельне та бензинове;
- 10 тонн засобу для очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;
- 500 наборів перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;
- 402 000 коробок із сухими пайками;
- запчастини до винищувачів МіГ-29;
- 30 одиниць бронетехніки.