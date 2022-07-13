Окупанти масово пиячать і провалили черговий "потужний" наступ: останні дані з передової

Луганська область, руїни, Попасна

Розпочалася сто сорокова доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Як повідомляє Politeka.net посиланням на Генштаб ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил республіки білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області білорусі, зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів по Україні.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні, веде обстріли зі ствольної та реактивної артилерії

На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів.

Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили, однак не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли, вів повітряну розвідку з БпЛА типу “Орлан-10” та задіював диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, окупанти вели артилерійські обстріли, нанесли авіаційні удари неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

війна, руїни, Маріуполь

На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню наших військ, агресор вів артилерійський вогонь.

Також в Генштабі зазначають, що морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції.

Тим часом Інститут вивчення війни констатує, що сили Росії провалили наступ на північ від Слов'янська і Харкова і на схід від Сіверська.

ЗСУ інтенсивно і точно б'ють по складах Росії з боєприпасами на півдні.


Катерина Петренко, politeka.net





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