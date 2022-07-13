Світ отримав щеплення від Росії — президент Литви Науседа
Країни, які не мали ілюзій щодо Росії, зараз виявилися краще підготовленими до сьогоднішніх випробувань, інформує
Президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю Литовській телерадіокомпанії
«Думаю, що ми багато зробили, щоб Литва була більш стійкою до енергетичного та економічного шантажу Росії. І сьогодні, коли я дивлюся на деякі інші країни Західної Європи, я бачу великий шлях, який Литва вже пройшла раніше», — сказав Науседа.
Науседа нагадав, що Литва, на відміну від інших європейських країн, оголосила себе повністю незалежною від російських енергоносіїв і додав, що відсутність ілюзій щодо Росії спрацювала краще, ніж «реальна політика».
«Можна побачити, що політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж так звана realpolitik, яка тепер є головним болем деяких західних держав. Я розумію їх становище, але це ще раз підтверджує, що Литва пішла правильним шляхом. І що швидше інші західноєвропейські країни оберуть цей самий шлях, то краще і легше буде для всіх», — заявив він.
Гітанас Науседа також прокоментував позицію Німеччини, яка стала жертвою енергетичного шантажу РФ.
«Так, їм потрібен довший перехідний період для поступової відмови від російського газу. Але генераційні потужності альтернативних джерел енергії, а також швидке будівництво терміналів зрідженого газу дозволили б значною мірою знизити напругу і пережити найскладніший період, я б сказав рік-півтора, протягом якого Німеччина стане більш витривалою і, сподіваюсь, надовго отримає щеплення від Росії», — заявив він.
Він також застеріг німецьких політиків від повернення до політики зміцнення зв’язків з Росією в майбутньому через те, що країна-агресорка нібито змінилась, чи пішла на певні поступки.
«Вкрай небезпечно керуватися тими ілюзіями», — наголосив президент Литви.