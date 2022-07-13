Світ отримав щеплення від Росії — президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю Литовській телерадіокомпанії LRT закликав західні країни наслідувати приклад Вільнюса і розірвати економічні зв'язки з Росією.

«Думаю, що ми багато зробили, щоб Литва була більш стійкою до енергетичного та економічного шантажу Росії. І сьогодні, коли я дивлюся на деякі інші країни Західної Європи, я бачу великий шлях, який Литва вже пройшла раніше», — сказав Науседа.

Науседа нагадав, що Литва, на відміну від інших європейських країн, оголосила себе повністю незалежною від російських енергоносіїв і додав, що відсутність ілюзій щодо Росії спрацювала краще, ніж «реальна політика».

«Можна побачити, що політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж так звана realpolitik, яка тепер є головним болем деяких західних держав. Я розумію їх становище, але це ще раз підтверджує, що Литва пішла правильним шляхом. І що швидше інші західноєвропейські країни оберуть цей самий шлях, то краще і легше буде для всіх», — заявив він.

Гітанас Науседа також прокоментував позицію Німеччини, яка стала жертвою енергетичного шантажу РФ .

«Так, їм потрібен довший перехідний період для поступової відмови від російського газу. Але генераційні потужності альтернативних джерел енергії, а також швидке будівництво терміналів зрідженого газу дозволили б значною мірою знизити напругу і пережити найскладніший період, я б сказав рік-півтора, протягом якого Німеччина стане більш витривалою і, сподіваюсь, надовго отримає щеплення від Росії», — заявив він.

Він також застеріг німецьких політиків від повернення до політики зміцнення зв’язків з Росією в майбутньому через те, що країна-агресорка нібито змінилась, чи пішла на певні поступки.

«Вкрай небезпечно керуватися тими ілюзіями», — наголосив президент Литви.