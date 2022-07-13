Світ отримав щеплення від Росії — президент Литви Науседа

Країни, які не мали ілюзій щодо Росії, зараз виявилися краще підготовленими до сьогоднішніх випробувань, інформує ZN.ua.

Світ отримав щеплення від Росії — президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю Литовській телерадіокомпанії LRT закликав західні країни наслідувати приклад Вільнюса і розірвати економічні зв'язки з Росією.

«Думаю, що ми багато зробили, щоб Литва була більш стійкою до енергетичного та економічного шантажу Росії. І сьогодні, коли я дивлюся на деякі інші країни Західної Європи, я бачу великий шлях, який Литва вже пройшла раніше», — сказав Науседа.

Науседа нагадав, що Литва, на відміну від інших європейських країн, оголосила себе повністю незалежною від російських енергоносіїв і додав, що відсутність ілюзій щодо Росії спрацювала краще, ніж «реальна політика».

«Можна побачити, що політика, яка не мала жодних ілюзій щодо Росії, спрацювала набагато краще, ніж так звана realpolitik, яка тепер є головним болем деяких західних держав. Я розумію їх становище, але це ще раз підтверджує, що Литва пішла правильним шляхом. І що швидше інші західноєвропейські країни оберуть цей самий шлях, то краще і легше буде для всіх», — заявив він.

Гітанас Науседа також прокоментував позицію Німеччини, яка стала жертвою енергетичного шантажу РФ.

«Так, їм потрібен довший перехідний період для поступової відмови від російського газу. Але генераційні потужності альтернативних джерел енергії, а також швидке будівництво терміналів зрідженого газу дозволили б значною мірою знизити напругу і пережити найскладніший період, я б сказав рік-півтора, протягом якого Німеччина стане більш витривалою і, сподіваюсь, надовго отримає щеплення від Росії», — заявив він.

Він також застеріг німецьких політиків від повернення до політики зміцнення зв’язків з Росією в майбутньому через те, що країна-агресорка нібито змінилась, чи пішла на певні поступки.

«Вкрай небезпечно керуватися тими ілюзіями», — наголосив президент Литви.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
ЄС пішов на поступки росії: офіційна заява ЄврокомісіїЄС пішов на поступки росії: офіційна заява Єврокомісії
У ЗМІ розповіли, що буде включено до 7-го пакету санкцій ЄС проти росіїУ ЗМІ розповіли, що буде включено до 7-го пакету санкцій ЄС проти росії
ВООЗ закликає світ посилити масковий режим: смертність від COVID-19 зараз «неприпустимо висока»ВООЗ закликає світ посилити масковий режим: смертність від COVID-19 зараз «неприпустимо висока»
Іран заперечує продаж безпілотників РосіїІран заперечує продаж безпілотників Росії
Президент Шрі-Ланки втік із країни на військовому літаку, зараз він на Мальдівах — BBCПрезидент Шрі-Ланки втік із країни на військовому літаку, зараз він на Мальдівах — BBC
"Зніматиме зі зберігання радянське": експерт розповів, на скільки росії вистачить ресурсів"Зніматиме зі зберігання радянське": експерт розповів, на скільки росії вистачить ресурсів
Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкціїМінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції
Війну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитуванняВійну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитування
Президент відповів на петицію про заборону очного навчання з 1 вересняПрезидент відповів на петицію про заборону очного навчання з 1 вересня
Веймарський синдром, який був у росії весь час у 90-х роках, дуже сильно розцвів при путіні, - Ілля ПономарьовВеймарський синдром, який був у росії весь час у 90-х роках, дуже сильно розцвів при путіні, - Ілля Пономарьов
Последние новости
Подгружаем последние новости