У Польщі планують запустити навчання для українських саперів

У такий спосіб поляки хочуть допомогти українцям максимально убезпечити свої звільнені з-під окупації території

У Польщі планують запустити навчання для українських саперів
© Посольство США в Україні

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща хоче мати сусідом вільну Україну, а тому підтримує її військово. Під час зустрічі в Києві зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим він заявив, що Польща навчатиме українських саперів, повідомляє Polskie Radio.

«Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території», – сказав віцепрем’єр-міністр Блащак під час спільної з Рєзніковим пресконференції.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Вражає цілі за 6 секунд: українських захисників посилили потужною зброєю, фотоВражає цілі за 6 секунд: українських захисників посилили потужною зброєю, фото
65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН65% українців, які покинули країну через війну, не планують повертатися найближчим часом — опитування ООН
На тлі браку коштів у НАДС помітили надвеликі зарплати на держслужбі, але планують їх підвищити ще більшеНа тлі браку коштів у НАДС помітили надвеликі зарплати на держслужбі, але планують їх підвищити ще більше
Президент відповів на петицію про заборону очного навчання з 1 вересняПрезидент відповів на петицію про заборону очного навчання з 1 вересня
Гаазький трибунал розгляне справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці в 2018 роціГаазький трибунал розгляне справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці в 2018 році
Шотландія тимчасово призупиняє прийом українських біженців через брак житлаШотландія тимчасово призупиняє прийом українських біженців через брак житла
Екс-президент Польщі запропонував розділити Росію: "Аннексувала 60 народів"Екс-президент Польщі запропонував розділити Росію: "Аннексувала 60 народів"
Уповноважений розповів, скількох українських військових вважають зниклими безвістиУповноважений розповів, скількох українських військових вважають зниклими безвісти
Школярі з України зможуть навчатись у Польщі: для них готують ще 200 тисяч місцьШколярі з України зможуть навчатись у Польщі: для них готують ще 200 тисяч місць
МВС анонсувало розгортання в Європі мобільних комплексів з оформлення українських паспортівМВС анонсувало розгортання в Європі мобільних комплексів з оформлення українських паспортів
Последние новости
Подгружаем последние новости