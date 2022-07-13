У Польщі планують запустити навчання для українських саперів

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща хоче мати сусідом вільну Україну, а тому підтримує її військово. Під час зустрічі в Києві зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим він заявив, що Польща навчатиме українських саперів, повідомляє Polskie Radio .

«Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території», – сказав віцепрем’єр-міністр Блащак під час спільної з Рєзніковим пресконференції.