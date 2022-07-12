"Втекли, покинувши техніку": які трофеї дісталися ЗСУ від окупантів на Херсонщині
Загарбники залишили справну техніку з боєкомплектом.
На Херсонщині російські окупанти, втекли з населеного пункту Потьомкіне, покинувши свою техніку у справному стані разом із боєкомплектом. Як пише Politeka.net, подробиці повідомило ОК "Південь".
Техніку виявили під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району.
Трофейну техніку переведено українській армії. Мова йде про:
1 танк Т-72Б3;
2 БМП-2;
1 БМД-2К;
1 БТР-Д.
Також наші штурмовики завдали три авіаудари за складами боєприпасів у Миколаївській області, в районах Снігурівки та Любимівки, а гелікоптерами - по опорному пункту противника в районі Правдино та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.
За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив:
52 особи,
1 гаубицю «Мста-Б»,
1 міномет,
1 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
склад з боєприпасами в Новій Каховці.