"Втекли, покинувши техніку": які трофеї дісталися ЗСУ від окупантів на Херсонщині

Загарбники залишили справну техніку з боєкомплектом.

На Херсонщині російські окупанти, втекли з населеного пункту Потьомкіне, покинувши свою техніку у справному стані разом із боєкомплектом. Як пише Politeka.net, подробиці повідомило ОК "Південь".

Техніку виявили під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району.

Трофейну техніку переведено українській армії. Мова йде про:

1 танк Т-72Б3;

2 БМП-2;

1 БМД-2К;

1 БТР-Д.

Також наші штурмовики завдали три авіаудари за складами боєприпасів у Миколаївській області, в районах Снігурівки та Любимівки, а гелікоптерами - по опорному пункту противника в районі Правдино та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.

За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив:

52 особи,

1 гаубицю «Мста-Б»,

1 міномет,

1 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

склад з боєприпасами в Новій Каховці.