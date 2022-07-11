Екс-президент Польщі запропонував розділити Росію: "Аннексувала 60 народів"

Екс-президент Польщі запропонував розділити Росію: "Аннексувала 60 народів"

Для світової безпеки потрібно організувати "повстання" народів у Росії і скоротити населення РФ до 50 млн осіб.

Про це заявив експрезидент Польщі Лех Валенса в інтерв'ю Le Figaro.

Валенса закликав Захід піти далі звільнення України від військ РФ, запропонувавши "звільнення Росії".

"Навіть якщо Україна виграє цю війну, за п'ять років у нас буде те саме, за 10 років ми побачимо появу іншого Путіна. Сьогодні ми маємо форсувати цю зміну політичного устрою або, інакше, організувати повстання народів", – зазначив Валенса.

путин


За його словами, без повної зміни політичного режиму у Москві світову безпеку можуть гарантувати лише "розчленуванням" нинішньої Росії. Зокрема, він заявив, що є 60 народів, які анексувала Росія, як зараз українців.

"Треба підняти ці народи, приєднані до Росії. Або змінити політичний устрій Росії, або повернути її до населення менше ніж 50 млн", – вважає Валенса.

Нині у державі проживає 144 млн осіб.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Школярі з України зможуть навчатись у Польщі: для них готують ще 200 тисяч місцьШколярі з України зможуть навчатись у Польщі: для них готують ще 200 тисяч місць
У Польщі ще чекають 200 тисяч дітей із УкраїниУ Польщі ще чекають 200 тисяч дітей із України
Ще один "Байрактар" для ЗСУ: у Польщі швидкими темпами збирають гроші на безпілотникЩе один "Байрактар" для ЗСУ: у Польщі швидкими темпами збирають гроші на безпілотник
Чоловік публічно закликав росіян створити в Одесі "новоросію": суд виніс вердиктЧоловік публічно закликав росіян створити в Одесі "новоросію": суд виніс вердикт
Le Figaro: Валенса бачить Росію безпечною після війни з Україною, якщо її населення зменшиться до 50 мільйонівLe Figaro: Валенса бачить Росію безпечною після війни з Україною, якщо її населення зменшиться до 50 мільйонів
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Мінськ відкрито загрожує вдарити по ПольщіМінськ відкрито загрожує вдарити по Польщі
У Білорусі загрожують ракетними ударами по Польщі: "Перетворюється на полігон..."У Білорусі загрожують ракетними ударами по Польщі: "Перетворюється на полігон..."
На оборонному заводі працівник агітував підтримати Росію та пропагував «русский мир»На оборонному заводі працівник агітував підтримати Росію та пропагував «русский мир»
FT: Західні компанії не повернуться в Росію після закінчення війни проти України, це невигідноFT: Західні компанії не повернуться в Росію після закінчення війни проти України, це невигідно
Последние новости
Подгружаем последние новости