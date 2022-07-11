Екс-президент Польщі запропонував розділити Росію: "Аннексувала 60 народів"

Для світової безпеки потрібно організувати "повстання" народів у Росії і скоротити населення РФ до 50 млн осіб.

Про це заявив експрезидент Польщі Лех Валенса в інтерв'ю Le Figaro.

Валенса закликав Захід піти далі звільнення України від військ РФ , запропонувавши "звільнення Росії".



"Навіть якщо Україна виграє цю війну, за п'ять років у нас буде те саме, за 10 років ми побачимо появу іншого Путіна. Сьогодні ми маємо форсувати цю зміну політичного устрою або, інакше, організувати повстання народів", – зазначив Валенса.





За його словами, без повної зміни політичного режиму у Москві світову безпеку можуть гарантувати лише "розчленуванням" нинішньої Росії. Зокрема, він заявив, що є 60 народів, які анексувала Росія, як зараз українців.



"Треба підняти ці народи, приєднані до Росії. Або змінити політичний устрій Росії, або повернути її до населення менше ніж 50 млн", – вважає Валенса.



Нині у державі проживає 144 млн осіб.