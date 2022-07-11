В Часовому Яру зросла кількість жертв, російське міноборони вже похвалилось “високоточним” попаданням

Міністерство оборони Росії визнало удар по містечку Часів Яр у Донецькій області, однак заявило, що “знищило” пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади ТрО ЗСУ. При цьому насправді російські окупанти розбомбили вночі п'ятиповерховий житловий будинок, де перебували люди.

“Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів”, - заявило у понеділок російське відомство.

Водночас рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали будинку у Часовому Яру. Станом на 13:55 під завалами виявили ще два тіла загиблих осіб.

Всього з початку робіт на місці події:

- виявлено тіла 24 загиблих осіб,

- врятовано з під завалів 9 осіб, інформує ZN.ua .

Також у рятувальній службі додали, що вже відомо про ще п'ять загиблих, однак їхні тіла ще не вдалось дістати з-під завалів.