Журналіст Олесь Доній пояснив, що українцям, як нації, потрібно буде робити після перемоги у війні

Журналіст Олесь Доній пояснив, що українцям, як нації, потрібно буде робити після перемоги у війні

Журналіст та громадський діяч Олесь Доній розповів, що після перемоги у війні з росією українці повинні почати працювати над собою та змінювати Україну у кращий бік.

Про це він розповів на каналі «My.ua».

«Потрібно працювати над собою, щоб зробити українську націю конкурентоспроможною, а основним напрямком цієї концепції є те, щоб ми змагалися не лише із сусідами, а й з найуспішнішими націями», - зазначив Олесь Доній.

За словами журналіста, Україні слід рівнятися на кращі за успішністю країни та робити усе можливе, аби перевершити їх. На його думку, через довготривале окупаційне співіснування із росією, українці звикли рівнятися на своїх сусідів.

«Є ще варіант жити як жили: так, ми відірвемось від російської агресії, але далі це може статися знов, а також корупція, еміграція і відсутність нормальних умов для бізнесу», - підкреслив Олесь Доній.

Як зазначив журналіст, після перемоги у війні українська нація повинна зробити вибір та почати працювати над собою, аби змінити себе у кращу сторону. На його думку, після перемоги на українців чекає багато роботи.


Юлия Руденко, politeka.net





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