Масштабний бунт у Китаї, поліція жорстко разганяє протестувальників: кадри та деталі того, що відбувається

Масштабний бунт у Китаї, поліція жорстко разганяє протестувальників: кадри та деталі того, що відбувається

Китайська влада жорстко розігнала мирний протест, найбільший від початку пандемії COVID-19 в країні.

Про це повідомляє видання CNN.

Через те, що з квітня поточного року чотири банки у центральній китайській провінції Хенань заморозили вклади на мільйони доларів, їх вкладники вже влаштовували декілька акцій протесту, однак тоді їх вимоги залишалися поза увагою.

Цієї неділі більше тисячі вкладників з усього Китаю зібралися навпроти відділення центрального банку Китаю. Великий натовп, серед якого були люди похилого віку та діти, розташувався біля банку та на його сходах й скандували гасла.

Протистояння між правоохоронцями та протестуючими почалося неочікувано. Як свідчать кадри з місця подій та очевидці, співробітники служби безпеки тягнули протестувальників вниз по сходах і били тих, хто чинив опір, включно з жінками та людьми похилого віку. Є постраждалі.

"Я не очікував, що цього разу вони будуть настільки жорстокими і безсоромними. Не було жодного зв'язку, жодного попередження, перш ніж вони жорстоко розігнали нас", — заявив один із протестувальників.

Поліція "набила" людей в десятки автобусів та відправили до імпровізованих місць ув'язнення по всьому місту - в готелях, школах, заводах.


Тарас Галушко, politeka.net





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