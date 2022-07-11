"Залізна леді": з'ясувалось, хто може замінити Бориса Джонсона, українці в захваті

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висунула свою кандидатуру на пост лідера Консервативної партії та прем?єр-міністра Британії.

Як повідомляє видання Sky News, пані Трас є депутатом з 2010 року і є членом кабінету міністрів найдовше на постійній основі, обіймаючи посади при Девіді Кемероні, Терезі Мей та містері Джонсоні.

Додамо, що раніше Ліз Трасс заявила, що Лондон відкритий до ідеї міжнародного кримінального трибуналу, який судитиме Владіміра Путіна та інших російських лідерів за війну в Україні.

"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими воєнними злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом", - заявляла раніше Трасс.

Також Трасс, говорячи про війну в Україні, казала, що «це війна кожного».

«Тому що перемога України – стратегічний імператив для всіх нас» – підкреслювала Міністр закордонних справ Британії.

Додамо, що українці з натхненням сприйняли новину, що Ліз Трасс може стати новим прем?єр-міністра Британії.

«З самого початку тримала за неї кулачки», «Дуже сподіваюся, що в Британії вона має такий саме авторитет, як і назовні», «Ліза-залізна леді», - пишуть українці у соцмережах.