Кремлівські пропагандисти влаштували провокацію на ЗАЄС: привезли скандального блогера

На території Запорізької атомної електростанції в м. Енергодарі російські окупанти вдалися до чергової провокації - повідомляє ДП «НАЕК «Енергоатом», яка є управляючою компанією єлектростанції.

«Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником «Росатома» й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю», - заявляють у «Енергоатомі».

За інформацією держпідприємства, така провокація має змусити росіян повірити в те, що ЗАЄС успішно працює на потреби РФ . Та у «Енергоатомі» в черговий раз спростовують цей міф.

«Попри зусилля російських покидьків, ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК «Енергоатом» і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ. Відповідна нота про злочинні дії рашістів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС», - резюмували енергетики.

За інформацією місцевих Telegram-каналів на ЗАЕС прибув скандальній блогер-пропагандист Артємій Лєбєдєв, відомий своїми анти-українськими висловлюваннями.

Місцеві жителі Енергодару доволі емоційно висловились в місцевих пабліках про візит пропагандистів.