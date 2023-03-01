МЗС Росії розганяє новий фейк про радіоактивну провокацію України в Придністров’ї

Офіційна представниці Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна буцімто готує провокацію в Придністров’ї із використанням радіоактивних матеріалів для «ескалації конфлікту». Таку офіційну заяву російське відомство опублікувало на своїх ресурсах 1 березня.

У своєму виступі представниця російського МЗС всіляко намагалась дискредитувати роботу зернового коридору та допомогу партнерів України у протистоянні російській агресії.

Із посиланням на невідомі інформаційні ресурси, Захарова стверджує, що Україна «з території однієї з європейських держав» отримала в порти Одеської області «радіоактивні матеріали», які начебто мають бути використані для виготовлення «брудної бомби».

При цьому в Росії «стурбовані», що озвучена нами «ситуація» нібито відбувається «у безпосередній близькості від Придністров'я», навколо якого в РФ нагнітають ситуацію уже два тижні поспіль.