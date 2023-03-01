МЗС Росії розганяє новий фейк про радіоактивну провокацію України в Придністров’ї
В Росії повернулись до уже забутої історії про «брудну бомбу України», інформує
Офіційна представниці Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна буцімто готує провокацію в Придністров’ї із використанням радіоактивних матеріалів для «ескалації конфлікту». Таку офіційну заяву російське відомство
У своєму виступі представниця російського МЗС всіляко намагалась дискредитувати роботу зернового коридору та допомогу партнерів України у протистоянні російській агресії.
Із посиланням на невідомі інформаційні ресурси, Захарова стверджує, що Україна «з території однієї з європейських держав» отримала в порти Одеської області «радіоактивні матеріали», які начебто мають бути використані для виготовлення «брудної бомби».
При цьому в Росії «стурбовані», що озвучена нами «ситуація» нібито відбувається «у безпосередній близькості від Придністров'я», навколо якого в РФ нагнітають ситуацію уже два тижні поспіль.
«Не можна також забувати, що згадані порти України беруть участь у «зерновій угоді». Мимоволі постає питання, а чи не використовуються ці гавані і загалом гуманітарний коридор у якихось інших цілях?», - заявила Захарова, ймовірно, готуючи підґрунтя для відмови РФ від подальшої участі в угоді.