МЗС Росії розганяє новий фейк про радіоактивну провокацію України в Придністров’ї

В Росії повернулись до уже забутої історії про «брудну бомбу України», інформує ZN.ua.

МЗС Росії розганяє новий фейк про радіоактивну провокацію України в Придністров’ї
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Офіційна представниці Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна буцімто готує провокацію в Придністров’ї із використанням радіоактивних матеріалів для «ескалації конфлікту». Таку офіційну заяву російське відомство опублікувало на своїх ресурсах 1 березня.

У своєму виступі представниця російського МЗС всіляко намагалась дискредитувати роботу зернового коридору та допомогу партнерів України у протистоянні російській агресії.

Із посиланням на невідомі інформаційні ресурси, Захарова стверджує, що Україна «з території однієї з європейських держав» отримала в порти Одеської області «радіоактивні матеріали», які начебто мають бути використані для виготовлення «брудної бомби».

При цьому в Росії «стурбовані», що озвучена нами «ситуація» нібито відбувається «у безпосередній близькості від Придністров'я», навколо якого в РФ нагнітають ситуацію уже два тижні поспіль.

«Не можна також забувати, що згадані порти України беруть участь у «зерновій угоді». Мимоволі постає питання, а чи не використовуються ці гавані і загалом гуманітарний коридор у якихось інших цілях?», - заявила Захарова, ймовірно, готуючи підґрунтя для відмови РФ від подальшої участі в угоді.


Ірина Знась, ZN.ua





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