Росіяни влаштували примусову мобілізацію в Чечні – Генштаб

Росіяни примусово мобілізують для війни проти України жителів Чеченської республіки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«В Чеченській республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація. Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу 23 лютого цього року на бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення “Ахмат”», – йдеться у зведенні Генштабу.