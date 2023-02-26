Росіяни влаштували примусову мобілізацію в Чечні – Генштаб

Для запобігання дезертирству вони задіяли спецпризначенці полку «Ахмат», інформує ZN.ua.

Росіяни примусово мобілізують для війни проти України жителів Чеченської республіки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«В Чеченській республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація. Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу 23 лютого цього року на бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення “Ахмат”», – йдеться у зведенні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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