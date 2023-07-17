Обвал Кримського мосту: Гуменюк підозрює провокацію, а у ГУР нагадали, що ця конструкція взагалі зайва

При цьому причин обвалу в ГУР не коментують.

Інформація про вибухи на Кримському мості могла бути провокацією росіян, заявила керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. При цьому у Головному управлінні розвідки Міноборони відмовилися коментувати причини подій на мосту через Керченську протоку.

Обвал Кримського мосту: Гуменюк підозрює провокацію, а у ГУР нагадали, що ця конструкція взагалі зайва
© Baza/Telegram

«Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі та загальної напруги на тлі питання пролонгації «зернової угоди», створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення питань країни-агресора», – заявила Гуменюк в ефірі телемарафону

Своєю чергою речник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» заявив, що Головне управління розвідки не коментує причини подій на мосту через Керченську протоку. Він лише сказав таке: «Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що «Кримський міст – конструкція там зайва».

Нагадаємо, 17 липня близько 4:00 впав проліт Кримського мосту. РосЗМІ пишуть, що на мосту зупинили рух транспорту. За словами окупаційного «голови» Криму Сєргєя Аксьонова, там «відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори». Попередньо повідомляється про загибель двох людей та ще одного постраждалого. Також повідомлялося, що перед обвалом нібито було чути вибухи.





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