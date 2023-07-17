Обвал Кримського мосту: Гуменюк підозрює провокацію, а у ГУР нагадали, що ця конструкція взагалі зайва
При цьому причин обвалу в ГУР не коментують.
Інформація про вибухи на Кримському мості могла бути провокацією росіян,
«Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі та загальної напруги на тлі питання пролонгації «зернової угоди», створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення питань країни-агресора», – заявила Гуменюк в ефірі телемарафону
Своєю чергою речник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Суспільному»
Нагадаємо, 17 липня близько 4:00 впав проліт Кримського мосту. РосЗМІ пишуть, що на мосту зупинили рух транспорту. За словами окупаційного «голови» Криму Сєргєя Аксьонова, там «відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори». Попередньо повідомляється про загибель двох людей та ще одного постраждалого. Також повідомлялося, що перед обвалом нібито було чути вибухи.