ЗСУ б'ють з HIMARS по складах ворога, окупанти скаржаться на серйозні втрати

Українські військові за допомогою американських артсистем HIMARS знищили десять складів боєприпасів російських окупантів і завдали ворогові серйозної шкоди в живій силі, повідомив розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв.

Російські засоби ППО не змогли завадити цьому. За словами ексватажка донецьких бойовиків Ігоря Гіркіна, ракетні комплекси не впоралися із завданням, хоча «на папері» мали для цього все необхідне.

«Гіркін скаржиться, що російські засоби ППО (імовірно, С-400, які «на папері» мали такі можливості) не змогли збити ракети HIMARS, що призвело до «знищення 10 російських складів боєприпасів і серйозних людських втрат з нашого боку»», - пише журналіст у Twitter .