ЗСУ б'ють з HIMARS по складах ворога, окупанти скаржаться на серйозні втрати

Російські С-400 не спромоглися перехопити американські ракети, інформує ZN.ua.

ЗСУ б'ють з HIMARS по складах ворога, окупанти скаржаться на серйозні втрати
© The Denver Post

Українські військові за допомогою американських артсистем HIMARS знищили десять складів боєприпасів російських окупантів і завдали ворогові серйозної шкоди в живій силі, повідомив розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв.

Російські засоби ППО не змогли завадити цьому. За словами ексватажка донецьких бойовиків Ігоря Гіркіна, ракетні комплекси не впоралися із завданням, хоча «на папері» мали для цього все необхідне.

«Гіркін скаржиться, що російські засоби ППО (імовірно, С-400, які «на папері» мали такі можливості) не змогли збити ракети HIMARS, що призвело до «знищення 10 російських складів боєприпасів і серйозних людських втрат з нашого боку»», - пише журналіст у Twitter.

Girkin complains Російські anti-aircraft weapons (зважаючи на S-400, що нарізаний такої здатності на папері) повинні бути безпідставні для стрільби вниз HIMARS missiles, спрямовані на "10 Російська munition storage facilities destroyed and seri?s human losses".

- Christo Grozev (@christogrozev) July 10, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти знищили на Донеччині меморіал Василю СліпакуОкупанти знищили на Донеччині меморіал Василю Сліпаку
У відповідь на бунт, окупанти дали воду в Маріуполі: вода з’явилась на дорогах, в кранах - ніУ відповідь на бунт, окупанти дали воду в Маріуполі: вода з’явилась на дорогах, в кранах - ні
Окупанти помилково розгромили цілий батальйон своїх же вояків, в СБУ видали деталі: "Пацани стояли..."Окупанти помилково розгромили цілий батальйон своїх же вояків, в СБУ видали деталі: "Пацани стояли..."
Окупанти ввечері обстріляли Чернігівщину з мінометівОкупанти ввечері обстріляли Чернігівщину з мінометів
Доба на Харківщині: окупанти вбили та поранили кількох мирних мешканцівДоба на Харківщині: окупанти вбили та поранили кількох мирних мешканців
Окупанти ракетою зруйнували 5-поверхівку, десятки людей під завалами: подробиці та кадри трагедіїОкупанти ракетою зруйнували 5-поверхівку, десятки людей під завалами: подробиці та кадри трагедії
Окупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в УкраїніОкупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в Україні
Окупанти завдали ракетного удару по житловому районі Харкова: є постраждаліОкупанти завдали ракетного удару по житловому районі Харкова: є постраждалі
Окупанти завдали двадцять ракетних, мінометних та артилерійських ударів за добу — ГайдайОкупанти завдали двадцять ракетних, мінометних та артилерійських ударів за добу — Гайдай
Окупанти залишили без газу жителів Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів — ФедоровОкупанти залишили без газу жителів Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів — Федоров
Последние новости
Подгружаем последние новости