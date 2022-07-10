Українські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій Британії

Донедавна більшість із них були цивільними, працювали в офісах або на таких роботах, як сантехніки. Минулого тижня група нових українських військовослужбовців опинилася на схилі пагорба у північно-західній Англії, наводячи рушниці на лінію мішеней, на що дивився британський військовий інструктор. За кілька тижнів їх можуть перекинути у наймасштабнішу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни, повідомляє The Wall Street Journal.

Жінка з мегафоном перекладає вказівки інструктора українською: "Не забувайте дихати… Не поспішайте… Десять пострілів у ліву ціль… Вогонь!"

Чоловіки є одними з перших новобранців, які пройдуть навчання у Великій Британії в рамках нової програми, метою якої є підготовка до 10 тисяч українських солдатів кожні три місяці у війні проти Росії. Деякі з них ніколи не брали до рук гвинтівки до недавнього прибуття до Великобританії.

Українські офіційні особи кажуть, що надіслані Заходом артилерійські системи великої дальності починають впливати на російські сили, які завоювали позиції останніми тижнями, обстрілюючи міста на своєму шляху. Але Україні також потрібно більше піхотинців, щоб утримувати позиції

вздовж великого східного фронту та відвойовувати території, де це можливо, кажуть вони.

"Сподіваюся, ми заклали фундамент, який дозволить їм вижити", – сказав бригадний генерал

Джастін Стенхаус, який розробив програму навчання. Він охоплює базові навички піхоти, такі як використання гвинтівки, поведінка на полі бою та лікування поранених. Стенхаус визнав, що жодні тренування не можуть повністю підготувати їх до окопної війни, з якою вони, ймовірно, зіткнуться на сході України.

Схоже, що багато британських інструкторів самі не стикалися з окопною війною. "Це здається величезною відповідальністю", - сказав генерал.

Оскільки війна переходить у битву на виснаження, обидві сторони борються за поповнення зброї,

боєприпасів та людей. У розпал битви за східне місто Сєвєродонецьк минулого місяця українські чиновники заявили, що вони втрачали від 100 до 200 чоловіків на день.

Декого вбивають, не доходячи до поля бою. У травні внаслідок ракетного удару по полігону

"Десна" на півночі України загинули 87 новобранців, заявив президент України Володимир

Зеленський.

Раніше під час війни внаслідок авіаудару на базі Яворів на заході України загинули щонайменше 35 осіб. Ось чому тренування проходять у гірській сільській місцевості північно-західної Англії, а також у кількох інших місцях по всій Великій Британії, що є ознакою поглиблення участі Британії у війні.

Серед новобранців є 34-річний хлопець, який керував проектом електронної комерції, доки не записався на війну чотири тижні тому. Він сказав, що його рішення було спричинене гнівом через знищення його рідного Чернігова, який був обложений російськими військами на ранніх етапах війни. "Це був перший раз, коли я взяв зброю до рук", - сказав він.

Хоча він вільно володів російською, він відмовився говорити мовою свого ворога, спілкуючись

натомість англійською. "Я повністю відданий тому, щоб [засвоїти] якнайбільше інформації та досвіду", - сказав він. "Залишитися живим та бути найбільшою цінністю для моєї країни".



Далеко від лінії фронту в Україні, тренувальний табір також почувається віддаленим від політичних заворушень у Великій Британії, які змусили Бориса Джонсона заявити, що він піде у відставку після серії скандалів. Багато українців налякані звільненням політика, який поставив Сполучене Королівство в авангарді зусиль Заходу, щоб згорнути вторгнення Росії.

Джонсон оголосив про нову навчальну програму під час візиту до Києва минулого місяця,

сказавши, що вона "фундаментально змінить рівняння війни".

Під час візиту на навчання українських новобранців у четвер міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що зміна керівництва не вплине на прихильність до Сполученого Королівства України — ця позиція користується широкою підтримкою політичного істеблішменту.

Уоллес, нині один із фаворитів на пост Джонсона, зменшив нещодавні досягнення Росії на сході і сказав, що Москва не змогла досягти своєї мети. "Я б не сказав, що

росіяни виграють", - сказав він.

Збільшивши сили, програма навчання дасть військовому керівництву України більше простору для

маневру на фронті з російськими військами, сказав він. Російські війська впевнено просуваються

туди під інтенсивним обстрілом артилерії після того, як у березні відступили з півночі України та

зосередили свою вогневу міць на східному Донбасі.

У відповідь на останні успіхи Росії західні союзники України посилили військову підтримку Києва, нещодавно поставлена США високомобільною артилерійською ракетною системою або Himars, яка вже зміцнила українські позиції. Внесок Великобританії становить понад 2,3 мільярди фунтів стерлінгів (приблизно 2,75 мільярда доларів США) військової допомоги, включаючи понад 5000

одиниць протитанкової зброї NLAW та реактивних систем залпового вогню великої дальності, яким навчають досвідчених українських артилеристів окремо від новобранців піхоти в інших місцях

Великобританії.

Деякі з британських інструкторів мають досвід роботи з українськими військовими у рамках

операції "Орбіталь", в якій Великобританія підготувала понад 22 тисячі солдатів з 2015 року до

моменту, коли президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення у лютому.

Ключова відмінність: це були навчені солдати.

"Це хлопці, які кілька тижнів тому працювали в офісі сантехніками чи електриками", - сказав він. Лоуренс, британський солдат, який брав участь у операції "Орбіталь". The Wall Street Journal

погодилася використати лише його ім'я.

Еквівалентна підготовка британських солдатів займе шість місяців, але терміновість війни означає,

що вона проводиться у більш короткий час. Анонсуючи тренінг, Джонсон сказав, що курс триватиме три тижні.

Більше співвідношення інструкторів та новобранців допомагає прискорити навчання. Як і високий

рівень мотивації серед призовників, за словами інструкторів.

"Це безперервно, – сказав капітан Сем Рассон, 28 років. "Вони дуже швидко навчаються". Курс включає навчання копати укріплення, наповнювати мішки з піском і маневрувати під вогнем. (Включена порада у навчання: не панікуйте; біжіть зигзагом, а не прямою лінією.) Мінні поля та поінформованість про дії на них – це сфера, до якої українці висловили особливий інтерес, сказав капітан Руссон.

Однією з проблем є мова: громадянським перекладачам, які супроводжували українських новобранців, було важко перекладати технічну британську військову термінологію, яка містить багато абревіатур.

Автомати АК-74, якими новобранців озброять, повернувшись до України, не використовуються.

британськими військовими, тож інструкторам довелося самостійно проходити навчання. А насадка для стрільби для АК-74 не відповідає стандартам безпеки Великобританії, тому українцям доведеться тренуватися з гвинтівки SA80.