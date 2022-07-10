У росії пригрозили Литві та Євросоюзу швидкою "відплатою": що може зробити Кремль

Мария Захарова

Росія пригрозила Литві швидким відплатою за блокування транзиту до Калінінграда, проте за фактом Кремль зможе зробити лише небагато.

Про те, на що здатний путін і його посіпаки щодо Литви, розповів у коментарі «24 каналу» експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що росія нібито завершила підготовку «жорстких заходів», які вона вживе щодо Литви та Євросоюзу. За її словами, Москва піде на ці заходи, якщо Литва найближчими днями не розблокує транзит до Калінінграда.

«Чекати до нескінченності ми не будемо», - заявила Захарова.

Марія Захарова

У свою чергу, Краєв зазначив, що росія дійсно дуже хотіла б завдати удару по Литві, проте такої можливості на сьогоднішній день у неї просто немає, оскільки всі боєздатні збройні сили зайняті Україною, а економіка тріщить по швах.

«Усі загрози санкціями, на які Росія була здатна та готова, вона вже реалізувала. Вона вже спробувала створити навалу біженців, вона вже намагалася чинити тиск через газопостачання та отримала зворотний ефект – газову незалежність Литви. Максимум, на який сьогодні здатна російська диктатура – ??це нові кібератаки, але з цим у Європі вже навчилися боротися», - розповів експерт.

Україна, Литва, Євросоюз

Він також вважає теракти чи політичні вбивства у Литві малоймовірними, оскільки зараз у цій країні багато західної розвідки, а правоохоронці працюють у посиленому режимі.

Краєв також зазначив, що будь-яка напруга між Литвою та Росією зараз гратиме на користь Україні, оскільки відволікає увагу і ресурси Кремля.


Дарья Волкова, politeka.net





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